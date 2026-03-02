▼4着グランドオーパス（高杉）折り合ってリズム良く、いい雰囲気で運べました。まだ良くなる余地がありますね。

▼5着ダンデノン（北村友）凄くセンスのいい馬です。上手に走ってくれたが、坂で脚が鈍ったので、現状では平たんの方が良さそうです。

▼6着スマートプリエール（吉村）若干テンションが高くて力みはあったが、最後はいい脚を使ってくれました。

▼7着エレガンスアスク（坂井）もう少し落ち着いて臨めていれば前とは際どかったかなと思いますが、能力のあるところを見せてくれました。

▼8着アンディムジーク（団野）折り合いの難しいところはあるが我慢できていました。その分、最後に脚を使ってくれました。千四くらいが良さそうです。

▼9着ダンシングドール（森田）初めて重賞に乗せていただき、強いメンバーで直線までよく頑張ってくれました。芝1400メートルを視野に入れていいくらいの競馬でした。

▼10着エイズルブルーム（池添）この馬の武器の末脚に懸ける競馬をしました。スローの流れでは仕方がない結果でした。

▼11着サキドリトッケン（飛田愛）このメンバーでも道中はついて行くことができました。初めての芝でもしっかり走ってくれて、改めて強い馬だと感じました。

▼12着ソルパッサーレ（浜中）馬の感じはどんどん良くなっている。ヨーイドンの競馬は良くないと思っていたが、今日はその展開になった。次に向けて頑張っていきたい。

▼14着グレースジェンヌ（岩田望）力みが強く、最後はおつりがなかったです。

▼15着ホワイトオーキッド（松山）ペースが遅かったし流れに乗れていたけど最後は余力がなかったです。