「第100回中山記念」は3番人気レーベンスティールが5度目の重賞制覇を飾り、大阪杯（4月5日、阪神）の優先出走権を獲得した。

3番人気レーベンスティールの堂々の横綱相撲。4番手で悠々と折り合い、残り1F過ぎに逃げたセイウンハーデスとエコロヴァルツの間をスパッと抜けた。3歳秋のセントライト記念から「4年連続G2制覇」はゴールドシップ以来、史上2頭目の快記録だ。

3歳夏のラジオNIKKEI賞3着以来、約2年半ぶりのコンビとなった戸崎は「先生（田中博師）とは前め、2列目を…と。ためれば速い脚を持っていますし、終始手応えが良く内が空けばと思っていました。速い脚で抜けてくれましたね」とニッコリ。続けて「前走（マイルCS12着＝京都）はイレ込んだそうですが、今日は落ち着いてました。折り合いもスムーズになってます」とメンタル面の成長を感じ取っていた。

管理する田中博師は「6歳でも衰えはありませんですし、もう1個上の舞台（G1）を目指したいです」と悲願成就に思いをはせた。

ただ、次走は優先出走権を得た大阪杯を含めて“保留”とした。重賞5勝は全て関東圏の中山と東京。「中山（や東京）でイレ込み対策は必要ないですが、前走の関西、それに海外も同じですけど、遠征時に考える必要は残っています。今後はオーナーと相談します」と次のターゲットを思案していた。