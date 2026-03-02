「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）

男子の日本勢は日本記録を持つ大迫傑（３４）＝リーニン＝が２時間５分５９秒で１２位に入ったのが最高だった。前日本記録保持者の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝は１０秒差の１３位で続き、２０２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年１０月）の出場権を手にした。大迫は既に獲得済み。女子は今大会が現役最後のレースの細田あい（３０）＝エディオン＝が２時間２３分３９秒で日本勢最高の１０位。

昨年１０月のプロ転向後の初戦となった鈴木が、上々のスタートを切った。第３集団で足をためると、３２キロ過ぎから仕掛け、最後は大迫との新旧日本記録保持者対決。残り１キロで振り切られたが、２８年ロサンゼルス五輪の出場権を争うＭＧＣ出場権をつかみ、「獲得できてよかった。独立して初マラソンでより大切にしていた。そういう部分ではいいスタートが切れたのかな」とうなずいた。

けがの影響で代表入りを逃した２４年パリ五輪。次の夢舞台では今月３１日付けでの引退を表明した妻・一山麻緒の分も背負って走る。「（妻への）思いはあります」と胸の内を明かしつつ、「ここからチャレンジングなレースができる。まずは自己ベスト更新を目標に頑張っていきたい」と気合を込めた。