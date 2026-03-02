▼2着カラマティアノス（津村）惜しい競馬。馬が成長して力をつけている。枠が勝ち馬と逆だったら…。

▼3着エコロヴァルツ（横山武）スローよりもこういう流れが良かった。距離はもう1ハロンあった方がいいと思う。

▼4着マイネルモーント（石川）高速馬場で頑張ってくれた。力を再認識した。

▼5着チェルヴィニア（ルメール）ブリンカー着用でよく頑張った。ラスト150メートルはいい脚を使ってくれた。

▼6着マジックサンズ（横山和）千八は良かった。馬はまだ若いが今日の内容は良かったし、次につながるレースができた。

▼7着サイルーン（佐々木）いい状態。行きっぷりが良くて集中した走りだった。

▼8着スパークリシャール（柴田善）馬混みは問題なかったし、最後は脚を使ってくれた。

▼9着サンストックトン（松岡）展開が合わなかった。もう少し内枠が欲しかった。

▼10着シャンパンカラー（岩田康）中途半端なレースになってしまった。

▼11着オニャンコポン（田辺）開幕週の内枠なので好位からの競馬ができればいいと思っていた。もう少し粘れるかと思ったが…。

▼12着セイウンハーデス（幸）できれば控えて競馬をしたかったが…。

▼13着ショウナンマグマ（吉田豊）スタートでつまずいたことが全て。

▼14着ニシノエージェント（三浦）外枠の割に壁をつくれたが、喉を気にして…。距離短縮でいい部分が見られそう。