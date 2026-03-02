「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）

男子の日本勢は日本記録を持つ大迫傑（３４）＝リーニン＝が２時間５分５９秒で１２位に入ったのが最高だった。前日本記録保持者の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝は１０秒差の１３位で続き、２０２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年１０月）の出場権を手にした。大迫は既に獲得済み。女子は今大会が現役最後のレースの細田あい（３０）＝エディオン＝が２時間２３分３９秒で日本勢最高の１０位。

日本勢トップでゴールしたが、大迫は自分に厳しかった。自身３度目の日本記録をたたき出した昨年１２月のバレンシアマラソンから３カ月。「ここまで仕上げてこられたのは良い経験になった。記録的には問題ないかな」としながらも「順位は１２位というところで、もうちょっと頑張りたかった」と戒めた。

新旧日本記録保持者同士の対決を制した。第３集団から、静かに戦況を見ながら安定したレース運び。３４キロ過ぎで前を走っていた鈴木の集団を吸収し、３６キロ地点で日本人トップに立った。最後は鈴木との一騎打ちとなったが、最後は４１キロあたりで大迫が前へ。「対決というよりはサバイバル。今回は僕が耐久力があったというだけの話」と落ち着いて語った。

海外勢との差を改めて感じたレースともなった。上位争いに加わることができず、優勝したタケレ（エチオピア）とは約２分差。若手も台頭してくる中、「世界とのギャップはトラックも含めてたくさんある。そこを埋めていく努力をしていきたい」と、日本マラソン界の底上げを誓った。

次戦は秋以降に見据え、「次のチャレンジでは前の集団で生き残っていくレースをしたい」と課題を口にした。１月に拠点の米国で鈴木とともに練習に励んだように「所属や垣根を越えて、協力してやっていければ」とライバルたちと高め合っていく。