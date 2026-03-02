巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が１日、１軍フル帯同で終えた春季キャンプを「８０点」と、自己採点した。

白かった肌はこんがりと焼け、表情はより一層引き締まった。「全部のメニューを消化できた。けがなく終われたのが一番良かったです」。納得の形で完走した。

課題を１つずつ、つぶした。序盤から課題に挙げていた変化球の精度は、日を追うごとに向上。「打者と対戦するごとにどんどん良くなった」と、２月２２日の中日戦（北谷）では、カリステを１２７キロのチェンジアップで空振り三振に仕留めた。さらに、球速も徐々にアップ。同２８日の韓国サムスン戦（那覇）では、自己最速まであと２キロに迫る、プロ入り後最速の１５０キロを４度たたき出した。１１日の紅白戦も含め、計４度の実戦登板でいまだ失点はゼロ。８イニング連続無失点で「思ったよりもいい感じで状態も上がってきた」と思わず自画自賛した。

崩さなかったルーチンがある。２３時頃就寝して７時に起きる、約８時間の睡眠の徹底だ。「基本的に（練習が）同じ時間に始まるので、起きる時間を変えずに」。マイ枕を持参するなど、環境が変わっても睡眠時間を確保。日中の疲れを夜のうちに取り、毎日気持ちよく朝を迎えた。

開幕まで残り１か月を切った。自己採点を「１００点」に向上させるため、新たな課題と向き合っている。「昨日（２８日）は甘く入ってきれいに打たれる球があったので、そこを（直したい）。できることは変わらない。しっかり打者と勝負していきたい」。１か月で得た手応えをさらなる自信に変えていく。（北村 優衣）