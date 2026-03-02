◆報知新聞社後援 東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）

男子は昨年１２月に日本記録を樹立した大迫傑（３４）＝リーニン＝が２時間５分５９秒で日本勢トップの１２位で力を示した。記録を更新したバレンシア・マラソンから３か月弱と間隔を詰めての連戦を「挑戦」と位置づけていた。初マラソンに挑んだ“山の名探偵”こと早大の工藤慎作（３年）は２時間７分３４秒の２０位で、２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年１０月３日、名古屋）出場権を獲得した。（晴れ、気温１６・６度、湿度３３％＝スタート時）

工藤が、初マラソンでＭＧＣ獲得という解答を出した。人気漫画「名探偵コナン」の主人公・工藤新一と名前が似ており、メガネをかけた風貌（ふうぼう）で箱根路を沸かせたことから「山の名探偵」と呼ばれる。終盤まで早大の先輩の大迫ら日本人トップ争いを演じて同５位でゴールした。

今年１月の箱根駅伝５区では青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）に大逆転される悔しさを味わった。だが２か月後、３５キロまで、その黒田朝が持つ日本学生記録（２時間６分５秒）を更新できるペースでレースを進めた。「（日本学生記録を）意識していました」と率直に話したが、「３５キロで右ふくらはぎがつってしまい、ＭＧＣ出場権を取ることに切り替えました。ＭＧＣを取れたことは良かったです」と初の４２・１９５キロを振り返った。

日本学生記録には届かなかったが、同歴代４位。伊福陽太（現住友電工）が持っていた早大記録（２時間９分２６秒）を更新。瀬古利彦の早大時代の記録（２時間１０秒１２秒）も大きく超えた。早大の花田勝彦監督（５４）は「これからはファストパス（２時間３分５９秒）にチャレンジできます。その力はあります」と工藤を高く評価した。

まだ、大学３年生。黒田朝の学生記録を破るチャンスは１年も残っている。そして、箱根山中で完敗した黒田朝とマラソンで再び勝負する日が訪れるはずだ。（竹内 達朗）