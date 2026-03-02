日本テレビ「Golden SixTONES」（後9・00）が1日に放送された。番組恒例の人気企画「サイズの晩餐」で「サイズの兄さん」を演じた人物にスタジオが騒然となった。

今回のゲストは映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」で主演を務める俳優の山崎賢人、舘ひろし、眞栄田郷敦ら豪華俳優陣が登場。最初に行われた企画は同番組恒例の「サイズの晩餐」だった。

同企画は身の回りにある様々な物のサイズ感覚を問う2択問題で「入る」か「入らない」かを予想する。1問目で「SPECIAL問題」とされ、SixTONESメンバーがざわついた。

普段は“サイズ姉さん”として金髪の外国人女性が登場するが「初登場!サイズ兄さんダンディー何者?」とテロップで説明された。革靴にタキシード姿で歩く男性が映し出され、目元が明らかになると「え!?」「ウソでしょ?」「マジ!?」「本当に言ってる?」とメンバーたちは正体が分かって衝撃を受けた。

「サイズ兄さん」として登場したのは同映画で鶴見篤四郎役を演じている玉木宏だった。これには山崎らゲストたちもびっくり。観覧席からも「えぇー」と驚きの声があがっていた。