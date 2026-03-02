2日の韓国代表戦（京セラドーム）で近本が「藤川体制」初の3番に入る。藤川監督が1日、甲子園での練習後に明かした。

「あした（2日）は12時開始なので1番中野、3番近本。大山DHで2番にディベイニーに入ってもらってちょっと打順を変える。近本がセンターで眠いだろうから中野に早起きしてもらって。（公式戦やオープン戦で）12時開始はないから」

指揮官は真意をはぐらかしたものの、強豪の韓国代表を相手に狙いなく打線を組むことは考えにくい。不動の1番の「3番テスト」と考えるのが妥当だ。監督就任後、練習試合と公式戦を含めて1度も起用したことがない打順に踏み切れるのは、佐藤輝、昨季途中から3番を任せた森下が日本代表で不在だからで、WBCがあるからこそ試せる貴重な一手といえる。

本人にとっても未知の打順ではなく、通算101試合で打率・285（393打数112安打）、4本塁打の成績を残す。十分な適性を数字が示す。

5年契約の初年度を迎える今季、仕上がりは順調そのものだ。オープン戦は2試合で5打数3安打。「タイミングを合わせること」をテーマにして、意図的にファーストストライクから仕掛ける打席を続けている。データが少ない海外勢にも積極策を継続する構え。「まあタイミングが合えば頑張ります」とプランの一端を示して甲子園のクラブハウスへ引き揚げた。

打率、出塁率は高水準で、塁に出れば盗塁もできる。勝負強さも備える。虎の新しい攻撃パターンが誕生しそうな雰囲気が漂ってきた。（倉世古 洋平）