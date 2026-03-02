¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û³ÚÅ·¡¦Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬¸ì¤ëWBC¡¡2013Ç¯¤ËÂç³èÌö¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç³¤³°¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Á´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£×£Â£ÃÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀï¤¤¤¬£¶Æü¤ÎÂæÏÑÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é£¸¿Í¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÍÊ¤¹¤ëºÇ¶¯ÉÛ¿Ø¤À¤¬¡¢£×£Â£Ã¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÂç²ñ¤«¡££²£°£±£³Ç¯¤ÎÂè£³²óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£Í£Ì£Â¤ò·Ð¤Æ£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È
¡¡Á°ÅÄ·ò¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç³¤³°¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Á´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£×£Â£Ã¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿£±£³Ç¯¤Ï¤Þ¤ÀÁê¼ê¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¿Í¤«¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¤¤¤Æ¡£¤¹¤²¤¨¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¡£
¡¡¡½¡½Âç³èÌö¤À¤Ã¤¿
¡¡Á°ÅÄ·ò¡¡Åö»þ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î´¶³Ð¤È¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤ä¤ì¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡££×£Â£Ã¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½Ìîµå°Ê³°¤Î»×¤¤½Ð
¡¡Á°ÅÄ·ò¡¡¼ÂºÝ¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¹¤´¤¯¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ï¹¤¤¡£²¶¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡½¡½²¿¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿
¡¡Á°ÅÄ·ò¡¡º£¤ÏÆüËÜ¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡¡ËÍ¤¬½Ð¤¿»þ¡Ê£±£³Ç¯¡Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢·ë¹½ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤âÊÆ¹ñ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡Ö¿©»ö¤Ï¤³¤³¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤³¤³¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤È¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç³«Âó¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¼£°Â¤Ê¤É¤Ï
¡¡Á°ÅÄ·ò¡¡¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤È¤«¥¢¥ê¥¾¥Ê¤È¤«¡¢ÌëÃæ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤É¤³¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤È¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ÌëÃæ¤È¤«¤Ï¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¼Ò²ñÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤Î½õ¤±¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡£
¡¡¡½¡½ÆüËÜ¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤È´¶¤¸¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¡¡Á°ÅÄ·ò¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¿©»ö¤ä´Ä¶¡¢¼£°ÂÅª¤Ê¤â¤Î¤â¡£ËÍ¤é¤Ï¤¹¤´¤¯·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿©»ö²ñ¾ì¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤¦£±²ó¡¢¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£Âç²ñ¸å¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍ¾·×¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±Á´¤Æ¤Î¤³¤È¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡£¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡½¡½£±£¶Ç¯¤«¤é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À¸³è¤Ë¤â·Ð¸³¤¬À¸¤¤¿
¡¡Á°ÅÄ·ò¡¡¤Ç¤¹¤Í¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯»þ¡¢¤½¤Î´Ä¶¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ìîµå°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç²¿¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£ÀµÄ¾¡¢Î¹¹Ô¤È¤«¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤ËÊÆ¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£ËÍ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÉñÂæ¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤¢¤ÎÉñÂæ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡££×£Â£Ã¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆÀ¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½º£¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë
¡¡Á°ÅÄ·ò¡¡º£¤ÎÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀµÄ¾¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿£±£³Ç¯Á°¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬ÂåÉ½¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ê¤é¡ÊµÜºê¹ç½É¤Ç»ØÆ³¤·¤¿¡Ë¥À¥ë¤µ¤ó¡Ê¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢æÆÊ¿¤â¡ÊÎëÌÚ¡ËÀ¿Ìé¤â¡ÊµÆÃÓ¡ËÍºÀ±¤â¤¤¤ë¡£°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Î»þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¡½¡½³Î¤«¤Ë
¡¡Á°ÅÄ·ò¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢æÆÊ¿¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ê¤é¼«Ê¬¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ÏÂåÉ½¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼«Ê¬¼«¿È¤òËá¤¯¤³¤È¤Ë¤âÉ¬¤º¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îý½¬¤ò¸«¤ë¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤È¤«¡£¤Á¤ã¤ó¤È³Ø¤Ö»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤ÐÉ¬¤º¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÂç²ñ¤ò¡Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£²£°£±£³Ç¯£×£Â£Ã¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡Û£±£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥Ù¥¹¥È£´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¹Åç¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄ·ò¤Ï£³»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡££±£µ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£±£¸»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¶£°¤òµÏ¿¤·¤ÆÂç²ñ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë°æÃ¼´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢ÂåÉ½¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡££±£¶Ç¯¤«¤é³èÌö¤Î¾ì¤ò£Í£Ì£Â¤Ë°Ü¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÇÄÌ»»£¶£¸¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££Î£Ð£ÂÄÌ»»¤Ï£¹£·¾¡¤ÇÂçÂæ¤Î£±£°£°¾¡¤Þ¤Ç£³¾¡¤ËÇ÷¤ê¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£¶£µ¾¡¤Ç£²£°£°¾¡¤Þ¤Ç£³£µ¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£