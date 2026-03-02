オリックスの岸田護監督（４４）が１日、チームの投手陣に“メジャー斬り”を期待した。２日に侍ジャパンと強化試合。ドジャース・大谷らメジャー組が出場可能となり、指揮官は「真っ向勝負で」とスター軍団に臆せず戦う姿勢を求めた。

注目度の高さを感じる。自然と岸田監督の口調に力が入った。「盛り上がるでしょうね。みんなね、楽しみにしている。メジャーリーガーが出てくるのを」。同時に自軍の選手には経験を積ませられる絶好の機会。「緊張感の中でできる。そこを大事に」。メジャー侍との貴重な対戦経験で成長を促す算段だ。

先発マウンドを託すのは寺西。開幕ローテ入りを狙うプロ２年目右腕は「逃げずに。今シーズンのいい糧にできるように」とやる気。自身のアピールにつなげたい。

仲間とも再会する。ドジャース・山本やレッドソックス・吉田ら侍ジャパンメンバーについて「僕も楽しみ。うちでやっていた選手もメジャーで活躍している」と岸田監督。チームからは宮城、曽谷、若月が選出。世界一への戦いへ“オリックス勢”の活躍を願う。

チームはこの日、京セラドームで全体練習。岸田監督が今回の試合の価値を見る。「みんなの良い経験にしてもらいたい」。侍ジャパンとの真剣勝負をシーズン本番へつなげていく。