17歳高校生・清埜きり「週プレ」表紙登場 艷やか美バスト披露
【モデルプレス＝2026/03/02】「ニューヒロインPROJECT」でグランプリを受賞した清埜きりが、2日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）11号の表紙に登場。美しいバストを披露している。
【写真】17歳現役JK、抜群スタイル映えるビキニ姿
小さい頃から女優を夢見るものの、専門学校への進学が決まりかけて諦めようか…と悩んでいたところ「ニューヒロインPROJECT」を知ってチャレンジを決意した清埜。さまざまな審査で常に上位に入り、満場一致でグランプリを受賞した。
今号では、ビーチでのビキニショットのほか、ベッドの上でくづろぐ姿を掲載。艶やかな美しいバストを見せている。
そのほか今号には、小嶌こゆき、遥奈、天羽希純、すずめ、百田汐里、山中真由美、山中知恵らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆清埜きり「週プレ」表紙登場
◆天羽希純・あらた唯らも登場
