timelesz冠番組「timeleszファミリア」日曜ひるに“お引越し” 放送枠も60分に拡大
【モデルプレス＝2026/03/02】日本テレビ系で毎週月曜24時29分〜24時54分に放送されている、timeleszの冠番組「timeleszファミリア」。同番組が、4月19日から日曜の昼14時00分〜15時00分に放送枠が変更され、時間も60分に拡大することがわかった。
【写真】涙に熱いハグ…timelesz初ドームツアー最終日 盛況の様子
番組コンセプトは「timeleszが日本中とファミリアに！」。日本で今一番アツい“生き様むき出し系アイドル”のtimeleszが、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学んで笑って、仲良くなって、日本中を盛り上げる大きな輪「ファミリア」を作っていくバラエティー番組だ。
timeleszが“生き様が面白い人”に本気で弟子入りしたり、そこで身につけた技を人前で披露したり、とことん彼らが本気になって取り組む「ガチドキュメント企画」や、timeleszが応援団長となり、あるジャンルにかける人たちにスポットを当てたコンテスト「ファミリアカップ」を開催するなど、等身大の8人が日本中の“生き様が面白い人”と絆を紡ぎながら成長していくバラエティー番組となっている。（modelpress編集部）
■番組名：「timeleszファミリア」※関東ローカル
■放送日：4月19日 日曜スタート 毎週日曜14時00分〜15時00分
■出演者：【MC】timelesz
【Not Sponsored 記事】
◆「timeleszファミリア」放送枠を変更＆拡大
◆番組概要
