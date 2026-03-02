侍ジャパンのホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１日、チームに合流した。２日のオリックスとの強化試合（京セラＤ）では４番に座る見込みの主砲がフリー打撃を行い、右翼５階席へ推定１４０メートルの特大弾を放つなど仕上がりの良さを示した。同戦で登板予定のロッキーズ・菅野智之投手（３６）は先発予定の８日のオーストラリア戦（東京Ｄ）に向けて本番前の総仕上げに入る。

豪快なスイングから放たれた村上の弾道に周囲の期待が自然と高まった。米アリゾナ州でのＷソックスのキャンプから２８日に帰国したばかり。一夜明け、侍のユニホームに袖を通した。「時差ぼけが多少ある」と長距離移動による疲労など万全ではない中でフリー打撃に臨み、４７スイングでサク越え８本を披露した。「明日（２日）の試合も出る予定なので、体を動かす意味でもそうですし、６日に初戦がある。本当にすぐそこなのでやれることはやろうと」。台湾戦までに限られた時間は無駄にはできない。志願の練習参加は覚悟の表れだった。

フリー打撃の合間には、大谷と会話する場面もあり黒いバットを借りた。二刀流がケージの後ろから熱視線を送る中、その“ＭＶＰバット”で３７スイング目、自分のバットに戻した４１スイング目には５階席へ放り込む特大の１４０メートル弾。ここまでメジャーのオープン戦４試合で１３打数５安打の打率３割８分５厘とスイングの感覚は良好だ。見守った井端監督も「しっかり振れているなと感じました。中軸として考えていますし本来の打撃を心掛けてくれれば」と４番起用に太鼓判を押した。

昨オフにヤクルトからポスティングシステムでＷソックスに移籍。メジャー１年目は環境の変化やチームになじむための苦労もあるが「日の丸を背負うチャンスがあるのであれば、僕から断るということはない。そういうチャンスがあることはすごく誇らしいことなので僕は全然迷いもなかった」と高い志を持って決断した。

２３年の前回大会は１次ラウンド（Ｒ）から不振にあえぎながらも、準決勝のメキシコ戦で逆転サヨナラ二塁打。決勝の米国戦でもアーチを放ち、ここぞの勝負強さを見せつけた。２連覇が懸かる今大会もブルージェイズ・岡本らと主軸を任される見込みで「もちろん、できるのであれば毎打席ホームラン打ちたいですし、毎打席いい打撃ができれば。何とか状態を上げながら、いい打席をたくさん送れるようにしていきたい」と言い切った。頼れる“村神様”が井端ジャパンを「頂点」へと導く。（長井 毅）

◆村上の２３年ＷＢＣ １次Ｒの中国との初戦（東京Ｄ）から４番を務めたが、同Ｒは４試合で１４打数２安打の打率１割４分３厘。準々決勝のイタリア戦（同）から５番に下げた。準決勝のメキシコ戦（ローンデポ・パーク）では、それまで４打数無安打だったが、４―５の９回無死一、二塁で中越えに起死回生の逆転サヨナラ２点二塁打。決勝の米国戦（同）では、０―１の２回先頭で右中間へ同点ソロを放ち、世界一に貢献した。