２日からＷＢＣの強化試合２連戦に臨む阪神は１日、京セラドーム大阪などで前日練習を行った。藤川球児監督（４５）は２日・韓国戦のオーダーについて１番・中野、２番・ディベイニー、３番・近本と明言。近本の３番は２４年以来２年ぶりとなる。１、２番コンビを二遊間候補の“キャムタク”で構成する新オプションで、今年初となる関西での戦いに臨む。

静けさに包まれた屋内のグラウンドに、キャッチボールの捕球音だけが響く。チームは午前９時から京セラドーム大阪で始動。シートノックなどで内外野の連係を確認して、翌日に迫った強化試合に備えた。その後は甲子園に移動して午前１１時過ぎから再び練習。野手陣はフリー打撃などで汗を流した。

２日は韓国、３日は侍ジャパンと強化試合。甲子園で取材対応した藤川監督は韓国戦に向け「明日は１２時開始なので、１番・中野、３番・近本。大山は（４番）ＤＨで、２番にディベイニーに入ってもらって、ちょっと打順を変えて」と上位打線の顔ぶれを明言した。

２日は正午開始。シーズン中のデーゲームはおろか、ウエスタン・リーグでも珍しい時間帯のプレーボールとなる。指揮官は「近本がセンターで眠いだろうから、中野に早起きしてもらって」と打順の意図を語った。

昨年１４０試合に出場した近本は、１３８試合で１番を務めた（２試合は代打）。不動のリードオフマンが３番でスタメン出場するのは２４年７月１３日・中日戦（バンテリン）以来。３番はプロ通算１０１試合で打っており、打率は・２８５を記録している。

一方、中野が１番に入るのは２４年６月１２日・オリックス戦以来となる。現在は佐藤輝、森下、坂本が侍ジャパンに帯同中。中軸コンビがチームを離れている期間も活用しながら、貴重な実戦機会で新オプションを試していく。

中野は「輝や森下、誠志郎さんもいますけど、もしかしたら『韓国のピッチャーどうだった？』と聞いてくる可能性もある。そこは自分で頭に入れながら、何か情報共有ができれば」と侍戦士たちへのアシスト役も担う考えだ。

投手陣は才木が先発して伊原、早川らが登板する予定だ。「（韓国代表は本大会に向け）雰囲気も高まっているでしょうから。いい意味で阪神の選手たちも、人生に何度かしかないシーンに出合うかもしれませんから、いいんじゃないでしょうか」と藤川監督。関西での“今季初戦”を皮切りに、変則的な２日間を有意義に運用していく。