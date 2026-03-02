阪神・伊藤将司投手（２９）が１日、２年ぶりの開幕ローテ入りを目指し「結果を出すだけ」と決意した。３日に行われる侍ジャパンとの強化試合（京セラ）に先発することを藤川監督が明言。競争を勝ち抜くべく“侍斬り”でインパクトを残す。

置かれた立場は理解している。一試合一試合が勝負。「結果を出すだけだと思います」。伊藤将の短い言葉に覚悟がにじんだ。

村上が２７日・巨人戦（東京ド）で開幕投手を務めることが公表され、２本柱の才木もホーム開幕戦となる３１日・ＤｅＮＡ戦（京セラ）での先発が濃厚。開幕ローテの有力候補である大竹、高橋も着々と状態を上げている。伊藤将は、新外国人のルーカス、ラグズデールの仕上がり具合も鑑みながら、春季キャンプＭＶＰの一人である伊原らと残りの枠を争っていくことになりそうだ。

キャンプ中には、２月１１日の紅白戦で左脚に打球を受けるアクシデントがありながらも、同２１日に中日とのオープン瀬（北谷）で復帰し２回無失点と上々。「順調に来てます。（関西に）帰ってきて、キャッチボールとかでも（左脚は）心配なさそうなんで、大丈夫だと思います」と万全の状態を整えている。

絶好のアピール機会を逃しはしない。藤川監督は３日のＷＢＣ日本代表戦で先発させることを明言。ドジャース・大谷らメジャー組の出場も見込まれるだけに、好投で存在感を示したいところだ。今後の実戦へ向けてテーマを問われた左腕は「確認というよりも、結果にこだわって」と再び断言。無失点に抑えることを大前提に「ゴロアウトだったりとか、低めに丁寧に投げる投球ができたら」と真価を発揮する。

この日は甲子園でブルペン入りするなど、２日後の登板へ向けて準備。「シーズンに入るのも、すぐだと思うので、しっかりアピールできたら良いなと思います」。多くはないチャンスを、最大限に生かす。