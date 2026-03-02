阪神の才木浩人投手（２７）が２日の韓国戦に先発する。今月３１日に京セラドームで行われるホーム開幕・ＤｅＮＡ戦で先発が有力の右腕。強敵相手に絶好のリハーサルとなる。

「自分の調整なので相手は関係ない。イニングを投げるところと、ボールを確認していければいいかなと思います」

ＷＢＣ直前ということもあり、ルールも本番さながら。阪神投手陣にもピッチクロックが適用される。シーズンでは慣れない仕様になるが、２４年のプレミア１２で経験済みの右腕は「あの時も別に気にならなかったので、気にすることはないと思う」とスムーズに入っていけそうだ。

２月の沖縄キャンプ中には２試合に登板し、計３回を無失点と順調な調整を積んでいる。「出力もだいぶ出てきているので、ピッチングの組み立ての中でしっかりバランスよく投げられたら」。一球一球の質を確かめるのはもちろん、ここからは開幕に向けて、対打者への配球にも気を配っていく。

１日は、京セラドームでの公式練習に参加。人工芝が張り替えられたばかりのグラウンドで、投内連係を行うなど感覚を確認した。「今日練習できて、ちょっと変わったなって印象ですけど、全然問題ないと思います」と涼しい表情で汗をぬぐった。才木は注目されるマウンドでもブレることはない。いつも通り相手をねじ伏せる。