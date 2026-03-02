オリックス・寺西が、2日に予定されている侍ジャパンとの強化試合（京セラ）に先発する。

「緊張します。でも、いい準備はできているので、いつも通りいければいいなと。すごく貴重な経験をさせていただけるので、逃げずに勝負して、いい勉強になるようにしたい」

大役を首脳陣から告げられた際は「びっくりして。ちょっと（気持ち的に）刺されました」と本音を吐露。それでも、「徐々に“やってやるぞ”というか、気合も入ってきて。空回りしないように頑張ります」と闘志全開だ。大谷翔平や吉田正尚らメジャーリーガーがそろう打線については、「テレビの人（の印象）です。憧れ。そういう選手たちを見てプロ野球選手になりたいと思ってきた。ここで対戦できることにすごく感謝して投げます」と、真っ向勝負を掲げた。

最速155キロの直球にスライダー、フォーク、シンカーなど多彩な変化球を織り交ぜる飛躍候補の2年目右腕。目標とする開幕ローテーション入りに向けて、「直近で一番の目標なので。そのためにも明日（2日）投げます」と、侍斬りでのアピールを目指す。

▼岸田監督（寺西について）「シーズンへの準備も兼ねていますし、やるべきことをしっかり思い切ってやってくれれば。いい経験にしてくれたらいい」