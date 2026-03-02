オリックス・田嶋が、2日の侍ジャパンとの強化試合（京セラ）に登板する。

2番手以降でマウンドに上がる予定の左腕は、日本野球のトップが集まる相手にも平常心を貫く。「今年は“結果に執着しない”ことをテーマにしている。相手どうこうではなく、そこに一番重きを置いてやっていけたら」。究極の理想に掲げるのが、無欲の境地。例え相手が大谷翔平（ドジャース）であろうと、その信念はブレることがない。

「相手どうこうでモチベーションのバロメーターを上げ下げしたくないから。逆に（相手が）大谷さんだからこそ、フラットに入れたらいいですよね。安定にフラットに、ゼロベースでいくことを求めているので」

結果に執着しない難しさを理解しているからこそ、注目が集まる一戦を試金石とする。「明日（2日）で完結する話じゃないんで。今年一年通して、執着しないって部分で明日が第一歩なので」。シーズン本番へ向けて、実りのあるマウンドとする。（阪井 日向）

≪九里亜蓮は2番手で登板予定≫

○…開幕投手候補の九里も2番手以降に登板予定だ。対外試合のマウンドは今春初で、「バッターのスイングだったり反応だったりをしっかり見られるか、自分も試せるところ。いろんなことを試しながらにはなる」と実戦モードへ。春季キャンプでの投球数は1250に達したタフネス右腕は、「胸を借りるつもりで投げていければ」と侍戦士との本気の対決を見据えた。