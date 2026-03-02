２日からＷＢＣの強化試合２連戦に臨む阪神は１日、京セラドーム大阪などで前日練習を行った。藤川球児監督（４５）は２日・韓国戦のオーダーについて１番・中野、２番・ディベイニー、３番・近本と明言。近本の３番は２４年以来２年ぶりとなる。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−午前中は京セラで、新しくなった芝生の状態を確認。

「芝が変わってますし、見に行って。まあ、慣らしですね」

−百崎や嶋村ら若手たちは、国際大会を直前に控えたチームを相手にプレー。

「プレーできるか分かりませんよね。メンバー入りが３０人で全員（試合に）出せないので。ＳＧＬに行ってるメンバーは静岡に行って（教育リーグの）ゲームをしますけど、優先的にゲームに出られる選手を向こうに行かせてるのもありますから。居るから出られるというわけではないです」

−ピッチクロックなどの国際ルールについて。

「こちらがルールで守れなかったとしたら、日本代表（側）のヒントになるだろうし。こちらがそういうルールでミスを犯すことで、日本代表の方にそれが一つのヒントになりますから。いい意味で、こちらの分も使って日本代表に生かしてほしいと思いますけどね」