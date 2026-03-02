民放公式テレビ配信サービス「TVer」の発展に寄与した番組を称える「TVerアワード2025」の受賞番組が発表された。

参考：『妻、小学生になる。』『アンナチュラル』『アンチヒーロー』など、TBSドラマTVerで配信

ドラマ大賞に選ばれたのは、竹内涼真が主演を務めた『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）。完璧だった恋人生活に終止符を打った男女2人の再生ロマンスコメディで、総再生数6,100万を超える大ヒットを記録した。

バラエティ大賞は、『水曜日のダウンタウン』（TBS系）が5年連続で受賞。2025年12月17日に配信された「名探偵津田」が配信開始後6日間で436万再生を超え、歴代最高記録を更新。さらにTVer初となる番組累計再生数3億を突破した。

アニメ大賞には、『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系）が2年連続で選出。TVerにおいてアニメ番組での総再生数が1位となった。

さらに、部門賞として『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）、『御上先生』（TBS系）、『夫よ、死んでくれないか』（テレ東系）、『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ系）、『アメトーーク！』（テレビ朝日系）、『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）、『タイムレスマン』（フジテレビ系）、『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（カンテレ・フジテレビ系）、『かまいたちの知らんけど』（MBS）、『ラヴィット！』（TBS系）、『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）、『M-1グランプリ 2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系）『ワンピース』（フジテレビ系）『薬屋のひとりごと』（日本テレビ系）の14番組が表彰された。なお、2025年10月26日に「TVer」が10周年を迎えたことを記念して新設された「10周年記念賞」の受賞番組は後日発表される。

TVerでは受賞を記念して、各番組の期間限定配信やTVer限定スペシャル動画の配信が行われる。また、3月2日からはプレゼントキャンペーンも実施される。

【TVerアワード2025】受賞番組ドラマ大賞：『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）バラエティ大賞：『水曜日のダウンタウン』（TBS系）アニメ大賞：『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系）

部門賞ドラマ優秀賞：『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）ドラマ優秀賞：『御上先生』（TBS系）深夜ドラマ賞：『夫よ、死んでくれないか』（テレ東系）名作ドラマ賞：『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ系）バラエティ優秀賞深夜バラエティ賞：『アメトーーク！』（テレビ朝日系）バラエティ優秀賞：『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）新バラエティ番組賞：『タイムレスマン』（フジテレビ系）関西バラエティ賞：『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（カンテレ・フジテレビ系）関西・深夜バラエティ賞：『かまいたちの知らんけど』（MBS）帯バラエティ番組賞：『ラヴィット！』（TBS系）リアルタイム配信バラエティ番組賞：『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）リアルタイム配信エピソード賞：『M-1グランプリ 2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系）アニメ優秀賞アニメエピソード賞：『ワンピース』（フジテレビ系）アニメ優秀賞クールアニメ賞：『薬屋のひとりごと』（日本テレビ系）（文＝リアルサウンド編集部）