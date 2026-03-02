民放公式テレビ配信サービス「TVer」の発展に寄与した番組を称える「TVerアワード2025」の受賞番組が発表され、各番組の出演者から喜びのコメントが到着した。

ドラマ大賞を受賞した『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）からは、夏帆と竹内涼真がコメントを寄せた。夏帆は「真夏の過酷な環境の中、みんなでヒーヒー言いながら、どうすれば皆さんに楽しんでもらえるのかをスタッフ、キャストで相談しながら作っていて。こうやって“皆さんに見ていただけたんだ”という証（あかし）をいただけたことで、その日々が報われたようでとてもうれしいです」と喜びを語り、竹内も「間違ってもいいから、100％全力で壁にぶつかることが、すごく大事だと思いました。そこでもがくことが人の魅力になったり、結果的に見ている人が応援したくなったりするような人物像を作るのかと、すごく学びになりました」と撮影を振り返った。

バラエティ大賞は『水曜日のダウンタウン』（TBS系）が5年連続で受賞。人気企画「名探偵津田」に出演したダイアン・津田篤宏は「これからも『水曜日のダウンタウン』は、5年連続どころか6年、7年、いや10年連続で受賞できる番組やと思いますので、今後ともぜひみなさん、TVerでぶん回してください。見てくれた方には、『スー』を差し上げます！ 受け取ってください！」とアピールした。

また、リアルタイム配信エピソード賞を受賞した『M-1グランプリ 2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系）からは、優勝を果たしたたくろうの赤木裕、きむらバンドがコメント。赤木は「TVerはもう生活に欠かせない存在ですよね。最近は家で録画することも少なくなりました。まさにテレビの在り方を完全に変えた『テレビ界の革命児』！ これからもテレビ界をリードしていってください！」とTVerへの愛を語っている。

コメント●夏帆・竹内涼真（『じゃあ、あんたが作ってみろよ』／ドラマ大賞）竹内涼真：コメディではあるのですが、「コメディをやろう」ということではなくて。日常にあふれている、みんなが一度は経験したことのあるような種（たね）を真面目に掘り下げて、ちゃんとお芝居で見せようという思いで演じていました。その成果がこうやって結果として表れたことがうれしくて、頑張ってよかったと思います。

夏帆：本当にたくさんの方に見ていただいたんだなと、今日改めて実感しました。放送が終わった今でも、たくさん声をかけていただくんです。皆さん、本当に「作品を楽しんでくださったんだな」というのが伝わる熱量で声をかけてくださるんです。真夏の過酷な環境の中、みんなでヒーヒー言いながら、どうすれば皆さんに楽しんでもらえるのかをスタッフ、キャストで相談しながら作っていて。こうやって“皆さんに見ていただけたんだ”という証（あかし）をいただけたことで、その日々が報われたようでとてもうれしいです。

●津田篤宏（ダイアン）（『水曜日のダウンタウン』／バラエティ大賞）なんか、あの、ありがとうございます。これからも『水曜日のダウンタウン』は、5年連続どころか6年、7年、いや10年連続で受賞できる番組やと思いますので、今後ともぜひみなさん、TVerでぶん回してください。見てくれた方には、「スー」を差し上げます！ 受け取ってください！ ありがとうございました!!

●江戸川コナン・毛利小五郎（『名探偵コナン』／アニメ大賞）江戸川コナン：「TVerアワード2025」アニメ大賞、とってもうれしいです！ 去年いちばん見られたアニメに選んでくれたみんな、本当にありがとう！ 受賞を記念して、特に人気の高かった3エピソードを特別に復刻配信します！ キッドが梓さんに変装する「怪盗キッドと王冠マジック」、組織に迫る「17年前の真相」、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』の後日談「秘密の残像」と見逃せない話ばかりだよ！ 30周年の今年も、ボクたちと一緒に「真実はいつもひとつ！」

毛利小五郎：これも全部、応援してくれた皆さんのおかげだ！ 感謝を込めて、去年配信した中から選りすぐりのベスト3エピソードを大放出するぜ！ 俺の活躍はもちろん、長野県警や安室くんが登場する話もあるから、しっかり目に焼き付けてくれよな。今年はさらに気合いを入れて事件を解決していくから、アワードのトロフィーは探偵事務所の特等席に飾らせてもらうぜ！

●間宮祥太朗・新木優子（『良いこと悪いこと』／ドラマ優秀賞）間宮祥太朗：受賞おめでとうございます。ドラマ『良いこと悪いこと』を楽しんで観ていただけたこと嬉しく思います。毎週届く再生数の吉報は、間違いなく現場の士気にもプラスに働いていました。改めてありがとうございました。

新木優子：「TVerアワード」優秀ドラマ賞をいただきとても嬉しいです！まず、一緒に情熱を持ち、ドラマを作り上げてくださった鈴木プロデューサーをはじめスタッフ、キャストの皆様もおめでとうございます‼ドラマ撮影中から視聴者の皆さんの考察やコメントにたくさん支えられた撮影期間でしたが、さらにこのような賞をいただき光栄です。また皆さんに素敵な作品をお届けできるように、これからも頑張ります。

●松坂桃李（『御上先生』／ドラマ優秀賞）このような素敵な賞をいただけたことを本当に嬉しく、そして誇りに思います。この『御上先生』という作品は、飯田プロデューサーから始まり、脚本の詩森ろばさんがお話を書いてくださり、この二人の熱量の基盤から始まったものです。お二人の熱量に心を打たれ、キャスト・スタッフが集まり、この作品を多くの方に届けたいという思いで一丸となって長い時間をかけて作ってきました。今の時代だからこそ伝えられるメッセージが必ずあると思い、”御上孝”として現場に立っていました。作品に対して強いこだわりを持っているキャスト・スタッフさんたちと、そのこだわりを共有しながら丁寧に作り上げていく時間が何より幸せでした。その作品が多くの方に届いて、このような素敵な賞をいただけたのは本当に嬉しいです。これからも『御上先生』を超えられるような、皆さんの心にほんの僅かばかりでも残るような作品を作っていけるように精進してまいります。キャスト・スタッフを代表して、誠にありがとうございました。

●安達祐実（『夫よ、死んでくれないか』／深夜ドラマ賞）『夫よ、死んでくれないか』がTVerアワード2025深夜ドラマ賞をいただき、とても嬉しく思っています！スタッフ、キャスト一同、楽しみながらも、視聴者の皆さまにどのように感じていただけるのかドキドキしながら作った作品です。たくさんの方々に楽しんでいただけたことを、とても光栄に思っています。ご覧くださった皆さま、本当にありがとうございます！

●菅田将暉（『ミステリと言う勿れ』／名作ドラマ賞）『ミステリと言う勿れ』が名作ドラマ賞に選出された事を聞いた時は驚きましたが、とても嬉しかったです。田村先生と整くんに感謝です。原作が面白かったので、僕たち役者が頑張れれば良いものになる事は明確でした。内容的にも現代の問題が反映されている作品です。そんな作品がその時だけに留まらず、放送から4年経っても観ていただけて、そして浸透しているのが嬉しいです。田村先生には感謝しかありません。

●蛍原徹（『アメトーーク！』／バラエティ優秀賞深夜バラエティ賞）毎年、TVer関連の賞を頂き、本当にありがたいです。僕自身も、リアルタイムで『アメトーーク！』を観られない時はTVerで見逃し視聴してますし、他のバラエティ番組もTVerで観るようになりました。今後も毎年、トロフィーを持った写真を撮れるよう、何度も再生したくなるような面白い番組を作って行きたいと思います。

●上田晋也・大久保佳代子・いとうあさこ・ファーストサマーウイカ（『上田と女が吠える夜』／バラエティ優秀賞）上田晋也：去年に続き、皆さんがもう、毎週喉をからして吠えて下さったおかげで今年も賞をいただきまして…ありがとうございます。これからも健康第一でいきましょう。

大久保佳代子・いとうあさこ・ファーストサマーウイカ：吠えるための腹筋を鍛えて、のど飴なめて、頑張りますか！

●timelesz（『タイムレスマン』／新バラエティ番組賞）佐藤勝利：いろんなところで見ていただいて、TVerの方でも特にファンの方が『タイムレスマン』をすごく見てくれたおかげで、こういう賞もいただきましたし、ゴールデンにも行くことができたので、ぜひ4月からよろしくお願いします。

菊池風磨：夢だった民放初レギュラーが、夢だった初ゴールデンに行って、この夢をずっと見続けたいなと思いますので、これからも精進してまいりたいと思います。

松島聡：すべての方に感謝を忘れず、面白さの先に優しさ、温かさも感じられるような番組にしていけたらなと思っております。

寺西拓人：このような賞をいただけて本当に光栄でございます。僕もTVerを使ってたくさん見たいと思います。ありがとうございます。

原嘉孝：もっともっとたくさんの人に愛される番組になれるように頑張ります！

橋本将生：2026年もたくさんの人に見ていただいて、また受賞できるように頑張りたいと思います。

猪俣周杜：何回も見たくなるような愛される番組にしていきます。ありがとうございます。

篠塚大輝：とにかく汗をかいて、視聴者の方と8人とスタッフさんで、すごく楽しい時間を作れたらなと思います。

博多華丸・大吉、千鳥（『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』／関西バラエティ賞）

博多大吉：率直にうれしいです。TVerが10周年を迎えたという情報を見まして、世間に浸透しているんだなと感じます。この番組に関しては、「昨日見た」よりも「TVerで見た」と言われることが増えていますね。

博多華丸：ぼくはてっきり関西バラエティ賞は『マルコポロリ！』だと思っていたので、驚きました。東京では見られなくて、いつもTVerで見ているので。

大悟：黒田（メッセンジャー）さんが出ている関西のおもしろい番組がたくさんある中、受賞できたのはうれしいことです。

ノブ：（黒田さんの番組は）受賞せんよ！ また（黒田さんが）息を吹き返してきているらしいぞ。迷惑な！（受賞できたことは）うれしいです。「TVerで見てます」と、よく言ってもらいます。「仲良くやっているチームワーク感が好きです」といった声はうれしいですが、ぼくはサムネイルが気になっていて…。この間も見ていたら、吹き出しがでていて、「（ノブは）全てにおいて平均より劣っている」って書いてあって、ぼくは見てほしくないです（笑）。そういうのをサムネイルにされると目立っちゃうので…。ぼくはサムネイルをチェックする男だと思っていてください。

●かまいたち（『かまいたちの知らんけど』／関西・深夜バラエティ賞）濱家隆一：関西の深夜のバラエティ番組って面白い番組めっちゃあるのに、その中で再生数が1位というのは誇らしいですし、刺激にもなるし、まだまだ頑張ろうと思います。色んなゲストの方にも出ていただいて、みなさんに協力していただいて取れた賞だと思います。フットボールアワーさんや麒麟さんがコンビで来ていただいたり、昔からお世話になってる憧れの先輩が出てくださったりするので、ドライブ旅などのトークの回は楽しいです。

山内健司：「〇〇王決定戦」は好きですね。大阪時代から行ってたお店で、昔から仲良くさせてもらってるゲストと対決することが多くてめちゃくちゃ楽しい。身近なお店などでさせてもらえるのがありがたいし楽しいです。

●川島明（麒麟）（『ラヴィット！』／帯バラエティ番組賞）寒さの厳しい季節に毎年この報せをいただき、たいへん暖かな気持ちになれます。当たり前だと思わず10年連続受賞を目指して精進します。（2025年で特に印象に残っている放送回は）足つぼ師の與那嶺先生が急遽KISUKE（キスケ）に挑戦した場面。魔王軍が負けたことを知らずダンジョンに潜み、ひたすら勇者を待っていた悲しきモンスターの物語のようでした。『ラヴィット！』はTVerリアルタイム配信も絶賛配信中です。『ラヴィット！』を色んなところに連れて行って楽しんでください。

●阿部亮平（Snow Man）（『それSnow Manにやらせて下さい』／リアルタイム配信バラエティ番組賞）昨年に引き続きこの賞を受賞できたこと、大変嬉しく思います。メンバーはもちろん『それスノ』スタッフなど番組に携わる全ての人が、金曜日の夜を盛り上げるために悩んで悩んでたくさん試行錯誤した結果がこの連続受賞に繋がったのかなと思うと、胸がいっぱいです。そしてこの一年、この番組を楽しんで観てくださった視聴者の皆さんにも感謝しています。今後とも番組をより楽しんでいただけるように、この試行錯誤を続けていきます！改めて、『それスノ』はリアルタイムでは金曜日放送・配信です。この番組の放送・配信を楽しみに、1週間の仕事や学校を頑張っている人がいるかもしれない、僭越ながらそんな大役を務めていると思っています。是非、その金曜日、Snow Manと一緒に過ごさせてください。

●たくろう（『M-1グランプリ 2025』／リアルタイム配信エピソード賞）きむらバンド：これだけ多くの方に見ていただけたというのは、めちゃくちゃ嬉しいことですよね。優勝して何もかも変わりましたから。「まず何を見ようかな」と迷った時でも、ランキングから気になる番組を選べますし、何よりいつでもどこでも気軽に楽しめる。見ないと損だと思います！

赤木裕：改めて『M-1』という大会の影響力の大きさを実感しています。「M-1グランプリ」さまさまと言いますか、その凄さをまざまざと感じていますね。TVerはもう生活に欠かせない存在ですよね。最近は家で録画することも少なくなりました。まさにテレビの在り方を完全に変えた「テレビ界の革命児」！ これからもテレビ界をリードしていってください！

●シリーズディレクター 伊藤聡伺・小山保徳・松實航（『ワンピース』／アニメ優秀賞アニメエピソード賞）伊藤聡伺：TVerアワード『優秀賞』『エピソード賞』を受賞させて頂きありがとうございます。力を込めて作り続けてきた作品をたくさんの視聴者様に楽しんでもらえた事が我々にとって大変光栄に思います。今後もアニメ・ワンピースをよろしくお願い致します。

小山保徳：TVerアニメアワードをいただき光栄です。視聴者の皆さま、関わってくださったすべての方に感謝します。これからも魂を込め、シリーズを熱く盛り上げます！

松實航：『優秀賞』『エピソード賞』２つの受賞、ありがとうございます。多くの方に見ていただけたこと、非常に嬉しく思います。ルフィたちの航海、これからも続いていきます。新たな冒険を引き続き、よろしくお願いいたします。

●悠木碧・大塚剛央（『薬屋のひとりごと』／アニメ優秀賞クールアニメ賞）悠木碧：1期に引き続き2期もTVerアワード受賞とても嬉しいです！TVerは普段アニメを観ない方たちにも届きやすい媒体なので、今回もバッチリ皆さんに届いたんだとガッツポーズ！シリーズを通して応援していただき感謝です！ アニメ薬屋のひとりごとはまだ続きます！沢山の人に楽しんで頂けるよう、引き続き丁寧に向き合っていくので、またご縁があったら幸いです。

大塚剛央：【アニメ優秀賞】、【クールアニメ賞】ありがとうございます！作品に携わっている一員として非常に嬉しいです。第2期は第1期からの熱がさらに増幅したような印象でした。この結果も、制作陣と応援してくださる皆様の愛あってのことだと思います。今後は第3期と劇場版も控えています。引き続き『薬屋のひとりごと』をどうぞよろしくお願いいたします。

（文＝リアルサウンド編集部）