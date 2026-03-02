ラ・リーガ 25/26 第26節 ベティス vs セビリア 試合結果
ラ・リーガ 25/26の第26節 ベティスとセビリアの試合が、3月2日02:30にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。
ベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、クチョ・エルナンデス（FW）、アントニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはアコル・アダムズ（FW）、アレクシス・サンチェス（FW）、ジブリル・ソウ（MF）らが先発に名を連ねた。
16分に試合が動く。ベティスのアントニ（FW）がゴールを決めてベティスが先制。
さらに37分ベティスが追加点。アブデ・エザルズリ（FW）のアシストからアルバロ・フィダルゴ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。
ここで前半が終了。2-0とベティスがリードしてハーフタイムを迎えた。
セビリアは後半の頭から2人が交代。ガブリエル・スアソ（DF）、ホセ・カルモナ（DF）に代わりオソ（MF）、チデラ・エジュケ（FW）がピッチに入る。
62分、セビリアのオソ（MF）のアシストからアレクシス・サンチェス（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。
70分、ベティスが選手交代を行う。アルバロ・フィダルゴ（MF）からセルジ・アルティミラ（MF）に交代した。
70分、セビリアが選手交代を行う。アレクシス・サンチェス（FW）からアイザック・ロメロ（FW）に交代した。
71分、ベティスが選手交代を行う。クチョ・エルナンデス（FW）からセドリック・バカンブ（FW）に交代した。
74分、セビリアが選手交代を行う。セサル・アスピリクエタ（DF）からアドナン・ヤヌザイ（MF）に交代した。
85分セビリアが同点に追いつく。ジブリル・ソウ（MF）のアシストからアイザック・ロメロ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。
その後もセビリアの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。
なお、ベティスは24分にアントニ（FW）、75分にディエゴ・ジョレンテ（DF）、82分にナタン（DF）に、またセビリアは11分にガブリエル・スアソ（DF）、85分にアイザック・ロメロ（FW）、90分にフアンル・サンチェス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-03-02 04:40:26 更新