ラ・リーガ 25/26の第26節 ベティスとセビリアの試合が、3月2日02:30にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。

ベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、クチョ・エルナンデス（FW）、アントニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはアコル・アダムズ（FW）、アレクシス・サンチェス（FW）、ジブリル・ソウ（MF）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。ベティスのアントニ（FW）がゴールを決めてベティスが先制。

さらに37分ベティスが追加点。アブデ・エザルズリ（FW）のアシストからアルバロ・フィダルゴ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とベティスがリードしてハーフタイムを迎えた。

セビリアは後半の頭から2人が交代。ガブリエル・スアソ（DF）、ホセ・カルモナ（DF）に代わりオソ（MF）、チデラ・エジュケ（FW）がピッチに入る。

62分、セビリアのオソ（MF）のアシストからアレクシス・サンチェス（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。

70分、ベティスが選手交代を行う。アルバロ・フィダルゴ（MF）からセルジ・アルティミラ（MF）に交代した。

70分、セビリアが選手交代を行う。アレクシス・サンチェス（FW）からアイザック・ロメロ（FW）に交代した。

71分、ベティスが選手交代を行う。クチョ・エルナンデス（FW）からセドリック・バカンブ（FW）に交代した。

74分、セビリアが選手交代を行う。セサル・アスピリクエタ（DF）からアドナン・ヤヌザイ（MF）に交代した。

85分セビリアが同点に追いつく。ジブリル・ソウ（MF）のアシストからアイザック・ロメロ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後もセビリアの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、ベティスは24分にアントニ（FW）、75分にディエゴ・ジョレンテ（DF）、82分にナタン（DF）に、またセビリアは11分にガブリエル・スアソ（DF）、85分にアイザック・ロメロ（FW）、90分にフアンル・サンチェス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-02 04:40:26 更新