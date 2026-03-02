プロ・リーグ 25/26の第27節 シャルルロワとクラブ・ブリュージュの試合が、3月2日02:30にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。

シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、ヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）らが先発に名を連ねた。

35分に試合が動く。シャルルロワのシェイク・ケイタ（DF）がゴールを決めてシャルルロワが先制。

ここで前半が終了。1-0とシャルルロワがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分にシャルルロワのケビン・ファンデンケルホフ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

64分、シャルルロワが選手交代を行う。アントワーヌ・ベルニエ（FW）からレビン・ブルム（DF）に交代した。

74分クラブ・ブリュージュが同点に追いつく。クリストス・ツォリス（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

76分、シャルルロワが選手交代を行う。パルフェ・ギアゴン（MF）からメフディ・ブカミル（DF）に交代した。

85分、クラブ・ブリュージュは同時に3人を交代。ニコロ・トレソルディ（FW）、ジョアカン・セイ（DF）、カイリアニ・サブ（DF）に代わりロメオ・フェルマント（FW）、ママドゥ・ディアコン（FW）、ウーゴ・シケ（DF）がピッチに入る。

89分、シャルルロワが選手交代を行う。ヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）からパトリック・プフラッケ（MF）に交代した。

90+1分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ラファエル・オニェディカ（MF）からウーゴ・ベトレセン（MF）に交代した。

後半終了間際の90+10分クラブ・ブリュージュが逆転。ママドゥ・ディアコン（FW）のアシストからジョエル・オルドニェス（DF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

以降は試合は動かず、クラブ・ブリュージュが1-2で勝利した。

なお、シャルルロワは45分にエティエンヌ・カマラ（MF）、90+7分にモハメド・コネ（GK）、90+8分にレビン・ブルム（DF）、試合終了後にオーレリアン・シャイドラー（FW）に、またクラブ・ブリュージュは90+3分にカルロス・ボルジェス（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-02 05:01:27 更新