「速すぎる」「早送りかと」32歳の日本代表が凄まじい！高速独走ドリブル→絶妙アシストにファン驚愕！「スピードからのパスが完璧」
現地３月１日に開催されたベルギーリーグ第27節のヘント戦で、73分から途中出場したヘンクの伊東純也が圧巻のアシストをマーク。３−０の快勝に貢献した。
橋岡大樹と伊藤敦樹が先発したヘントに対し、２−０とリードして迎えた後半アディショナルタイム１分、味方のパスに反応した右サイドから抜け出た伊東は、凄まじいスピードでペナルティエリア内まで持ち込み、完璧なラストパス。イラ・ソルのダメ押し点を鮮やかにお膳立てしてみせた。
この“らしさ”全開のプレーに、ファンからは次のような声が上がった。
「伊東純也のスピードは本当に圧巻」
「上手すぎる」
「全く衰えなくて草 最高やな」
「マジで速いからね」
「速すぎるイナズマという表現がぴったりです。伊東純也が持つ爆発的なスピードと判断力は、相手ディフェンスを完全に翻弄します」
「純也の加速は早送りかと思う」
「ラストパスうま」
「スピードからのパスが完璧」
「伊東のスピードえぐい」
記録はオウンゴールとなったものの、２月26日のヨーロッパリーグ決勝トーナメント・プレーオフでは、決勝点を生み出した。ワールドカップに向け、この32歳アタッカーの調子が上がっているのは心強い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伊東純也の高速独走ドリブル→完璧なアシスト
橋岡大樹と伊藤敦樹が先発したヘントに対し、２−０とリードして迎えた後半アディショナルタイム１分、味方のパスに反応した右サイドから抜け出た伊東は、凄まじいスピードでペナルティエリア内まで持ち込み、完璧なラストパス。イラ・ソルのダメ押し点を鮮やかにお膳立てしてみせた。
この“らしさ”全開のプレーに、ファンからは次のような声が上がった。
「上手すぎる」
「全く衰えなくて草 最高やな」
「マジで速いからね」
「速すぎるイナズマという表現がぴったりです。伊東純也が持つ爆発的なスピードと判断力は、相手ディフェンスを完全に翻弄します」
「純也の加速は早送りかと思う」
「ラストパスうま」
「スピードからのパスが完璧」
「伊東のスピードえぐい」
記録はオウンゴールとなったものの、２月26日のヨーロッパリーグ決勝トーナメント・プレーオフでは、決勝点を生み出した。ワールドカップに向け、この32歳アタッカーの調子が上がっているのは心強い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伊東純也の高速独走ドリブル→完璧なアシスト