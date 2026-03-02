『ラヴィット！』4年連続TVerで受賞 川島明の印象に残る回は“與那嶺先生”の勇姿「悲しきモンスターの物語のよう」
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表。帯バラエティ番組賞『ラヴィット！』（TBSテレビ）が受賞した。
【写真】田村真子の類似タレント？"ゲーム王"が日替わりアシスタントに
そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪いこと』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■帯バラエティ番組賞『ラヴィット！』（TBSテレビ）
■川島明（麒麟）コメント
――2022年・2023年・2024年・2025年と4年連続で受賞した率直な感想をお願いいたします。
川島：寒さの厳しい季節に毎年この報せをいただき、たいへん暖かな気持ちになれます。
当たり前だと思わず10年連続受賞を目指して精進します。
――2025年で特に印象に残っている放送回を教えてください。
川島：足つぼ師の與那嶺先生が急遽KISUKE（キスケ）に挑戦した場面。魔王軍が負けたことを知らずダンジョンに潜み、ひたすら勇者を待っていた悲しきモンスターの物語のようでした。
――TVerで『ラヴィット！』を視聴しているユーザーに向けてメッセージをお願いいたします。
川島：『ラヴィット！』はTVerリアルタイム配信も絶賛配信中です。『ラヴィット！』を色んなところに連れて行って楽しんでください。
