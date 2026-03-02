『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』が受賞 らしさあふれる喜びの声【全文】
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表。関西バラエティ賞を『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（カンテレ）が受賞した。
【場面カット】100万円を高らかに掲げたパンサー・尾形貴弘
そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪いこと』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■関西バラエティ賞『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（カンテレ）
■博多華丸・大吉 千鳥 コメント
博多大吉：率直にうれしいです。TVerが10周年を迎えたという情報を見まして、世間に浸透しているんだなと感じます。この番組に関しては、「昨日見た」よりも「TVerで見た」と言われることが増えていますね。
博多華丸：ぼくはてっきり関西バラエティ賞は『マルコポロリ！』だと思っていたので、驚きました。東京では見られなくて、いつもTVerで見ているので。
大悟：黒田（メッセンジャー）さんが出ている関西のおもしろい番組がたくさんある中、受賞できたのはうれしいことです。
ノブ：（黒田さんの番組は）受賞せんよ！また（黒田さんが）息を吹き返してきているらしいぞ。迷惑な！（受賞できたことは）うれしいです。「TVerで見てます」と、よく言ってもらいます。「仲良くやっているチームワーク感が好きです」といった声はうれしいですが、ぼくはサムネイルが気になっていて…。この間も見ていたら、吹き出しがでていて、「（ノブは）全てにおいて平均より劣っている」って書いてあって、ぼくは見てほしくないです（笑）。そういうのをサムネイルにされると目立っちゃうので…。ぼくはサムネイルをチェックする男だと思っていてください。
