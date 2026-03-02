MBS『かまいたちの知らんけど』、TVerアワードで2年連続受賞「みなさんに協力していただいて取れた賞」傑作回を期間限定配信【コメント・配信概要】
MBSは2日、『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜 深0：28〜）が民放公式テレビ配信サービスTVerの「TVerアワード2025」で関西・深夜バラエティ賞を受賞したと発表した。
【画像】『かまいたちの知らんけど』MCを務めるかまいたち
お笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）が、関西人がよく使う魔法の言葉「知らんけど」が添えられた不確定で曖昧な情報を検証するバラエティー番組。2024年の「特別賞」受賞に続き、2年連続の受賞となった。
「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で、21年3月に設立された。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象とし、年間を通じた総再生回数を基準に各部門の番組を表彰。毎年3月に発表される。
なお、この受賞を記念し、『かまいたちの知らんけど』傑作回12本を期間限定で配信する。
■かまいたち（山内健司・濱家隆一）コメント
濱家：関西の深夜のバラエティー番組っておもしろい番組めっちゃあるのに、その中で再生数が1位というのは誇らしいですし、刺激にもなるし、まだまだ頑張ろうと思います。いろんなゲストの方にも出ていただいて、みなさんに協力していただいて取れた賞だと思います。
――好きな企画や印象に残ってる回は？
濱家：フットボールアワーさんや麒麟さんがコンビで来ていただいたり、昔からお世話になってる憧れの先輩が出てくださったりするので、ドライブ旅などのトークの回は楽しいです。
山内：「〇〇王決定戦」は好きですね。大阪時代から行ってたお店で、昔から仲良くさせてもらってるゲストと対決することが多くてめちゃくちゃ楽しい。身近なお店などでさせてもらえるのがありがたいし楽しいです。
■配信概要
配信先：TVer
配信期間：3月2日（月）午前5時〜3月31日（火）午後11時59分
配信作品：
『かまいたちの知らんけど』
・2023年5月27日（土）放送「ファミリーマート王決定戦」
・2023年11月11日（土）「ローソン王決定戦」
・2024年5月4日（土）「マクドナルド王決定戦」
・2024年11月30日（土）「ケンタッキー王決定戦」
・2024年12月14日（土）「モスバーガー王決定戦」
・2025年1月3日（金）「お正月同期旅SP」
・2025年6月21日（土）「スターバックス王決定戦」
・2025年7月5日（土）「すき家王決定戦」
・2025年7月26日（土）「ミスタードーナツ王決定戦」
・2025年11月22日（土）「吉野家王決定戦」
・2025年11月29日（土）「鳥貴族王決定戦」
・2026年1月3日（土）「お正月同期旅SP」
