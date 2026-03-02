『タイムレスマン』TVerアワード新バラエティ番組賞 メンバーが喜びの声【全文】
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表。新バラエティ番組賞を『タイムレスマン』（フジテレビ）が受賞した。
【番組カット】大荒れ企画「勝手にランク付けマン」が再び
そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪いこと』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■新バラエティ番組賞『タイムレスマン』（フジテレビ）
■timelesz コメント
佐藤勝利：いろんなところで見ていただいて、TVerの方でも特にファンの方が『タイムレスマン』をすごく見てくれたおかげで、こういう賞もいただきましたし、ゴールデンにも行くことができたので、ぜひ4月からよろしくお願いします。
菊池風磨：夢だった民放初レギュラーが、夢だった初ゴールデンに行って、この夢をずっと見続けたいなと思いますので、これからも精進してまいりたいと思います。
松島聡：すべての方に感謝を忘れず、面白さの先に優しさ、温かさも感じられるような番組にしていけたらなと思っております。
寺西拓人：このような賞をいただけて本当に光栄でございます。僕もTVerを使ってたくさん見たいと思います。ありがとうございます。
原嘉孝：もっともっとたくさんの人に愛される番組になれるように頑張ります！
橋本将生：2026年もたくさんの人に見ていただいて、また受賞できるように頑張りたいと思います。
猪俣周杜：何回も見たくなるような愛される番組にしていきます。ありがとうございます。
篠塚大輝：とにかく汗をかいて、視聴者の方と8人とスタッフさんで、すごく楽しい時間を作れたらなと思います。
