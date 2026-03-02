『上田と女が吠える夜』が受賞 上田晋也「これからも健康第一で」
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表。バラエティ優秀賞を『上田と女が吠える夜』（日本テレビ）が受賞した。
【番組カット】ベネチアの街で…絵画を楽しむ上田晋也
そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪いこと』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■バラエティ優秀賞『上田と女が吠える夜』（日本テレビ）
■上田晋也コメント
去年に続き、皆さんがもう、毎週喉をからして吠えて下さったおかげで今年も賞をいただきまして…ありがとうございます。これからも健康第一でいきましょう。
■大久保佳代子・いとうあさこ・ファーストサマーウイカコメント
吠えるための腹筋を鍛えて、のど飴なめて、頑張りますか！
【番組カット】ベネチアの街で…絵画を楽しむ上田晋也
そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪いこと』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■バラエティ優秀賞『上田と女が吠える夜』（日本テレビ）
■上田晋也コメント
去年に続き、皆さんがもう、毎週喉をからして吠えて下さったおかげで今年も賞をいただきまして…ありがとうございます。これからも健康第一でいきましょう。
■大久保佳代子・いとうあさこ・ファーストサマーウイカコメント
吠えるための腹筋を鍛えて、のど飴なめて、頑張りますか！