『御上先生』TVerアワード“優秀賞” 松坂桃李「今の時代だからこそ…」
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表。ドラマ優秀賞を『御上先生』（TBSテレビ）が受賞した。
そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪いこと』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■ドラマ優秀賞『御上先生』（TBSテレビ）
■松坂桃李コメント
このような素敵な賞をいただけたことを本当に嬉しく、そして誇りに思います。この『御上先生』という作品は、飯田プロデューサーから始まり、脚本の詩森ろばさんがお話を書いてくださり、この二人の熱量の基盤から始まったものです。お二人の熱量に心を打たれ、キャスト・スタッフが集まり、この作品を多くの方に届けたいという思いで一丸となって長い時間をかけて作ってきました。
今の時代だからこそ伝えられるメッセージが必ずあると思い、“御上孝”として現場に立っていました。作品に対して強いこだわりを持っているキャスト・スタッフさんたちと、そのこだわりを共有しながら丁寧に作り上げていく時間が何より幸せでした。その作品が多くの方に届いて、このような素敵な賞をいただけたのは本当に嬉しいです。
これからも『御上先生』を超えられるような、皆さんの心にほんの僅かばかりでも残るような作品を作っていけるように精進してまいります。キャスト・スタッフを代表して、誠にありがとうございました。
