『アメトーーク！』TVerアワード“優秀賞深夜バラエティ賞” 蛍原徹「面白い番組を作って行きたい」
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表。バラエティ優秀賞深夜バラエティ賞を『アメトーーク！』（テレビ朝日）が受賞した。
【番組カット】恒例の食シリーズ…今回は「ゴマ」
そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪いこと』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■バラエティ優秀賞深夜バラエティ賞『アメトーーク！』（テレビ朝日）
■蛍原徹コメント
毎年、TVer関連の賞を頂き、本当にありがたいです。僕自身も、リアルタイムで『アメトーーク！』を観られない時はTVerで見逃し視聴してますし、他のバラエティ番組もTVerで観るようになりました。今後も毎年、トロフィーを持った写真を撮れるよう、何度も再生したくなるような面白い番組を作って行きたいと思います。
