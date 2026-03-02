俳優の高橋一生（45）が転生し、一人二役に挑戦する。4月期のテレビ朝日ドラマ「リボーン〜最後のヒーロー〜」（火曜後9・00）に主演し、富と名声を得た新興IT企業の冷酷無比な社長から、借金まみれの下町商店街の青年へと生まれ変わり、人格も人生も正反対の2人を演じる。「置かれる立場や周りの環境、近くにいる人や追い込まれた状況によって、人の個性はつくられるのかもしれない。そういった部分を表現できたら」と意気込んだ。

脚本は「ショムニ」などで知られる橋本裕志氏によるオリジナル。ある日、何者かに階段で突き落とされた社長が目覚めると、14年前の世界に。そして、うり二つの、社長時代に苦しめた寂れた商店街のクリーニング店の跡取り息子になっていた。14年後に自分を殺す犯人を捜し出すと決意し、貧しくも人間味あふれる生活の中で転生した本当の意味を探す人間ドラマで、高橋は「転生もので、再生ものでもある。さまざまな魅力的な要素がある」とアピールした。

一人二役といえば、主演の鈴木亮平（42）が別人を演じ分けているTBS日曜劇場「リブート」が今クールの話題をかっさらっており「リボーン」にも期待がかかる。