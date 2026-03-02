日テレ『timeleszファミリア』枠移動＆拡大 月曜日深夜25分→日曜日昼60分に
8人組グループ・timeleszの日本テレビ系レギュラー冠番組『timeleszファミリア』（毎週月曜 深0：29〜深0：54）が、4月から毎週日曜日の午後2時から午後3時までに放送枠が移動し、60分に拡大される。初回放送日は4月19日に決定した。
【番組カット】なんでもギュッと！せんべいを作るtimelesz
番組コンセプトは「timeleszが日本中とファミリアに！」。日本で今一番アツい“生き様むき出し系アイドル”のtimeleszが、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学んで笑って、仲良くなって、日本中を盛り上げる大きな輪「ファミリア」を作っていくバラエティー番組となる。
timeleszが“生き様が面白い人”に本気で弟子入りしたり、そこで身につけた技を人前で披露したり、とことん本気になって取り組むガチドキュメント企画や、timeleszが応援団長となり、あるジャンルにかける人たちにスポットを当てたコンテスト「ファミリアカップ」を開催するなど、等身大の8人が日本中の“生き様が面白い人”と絆を紡ぎながら成長していく。
【番組カット】なんでもギュッと！せんべいを作るtimelesz
