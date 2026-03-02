『ミステリと言う勿れ』TVerアワード名作ドラマ賞 菅田将暉「現代の問題が反映されている」
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表。名作ドラマ賞を『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ）が受賞した。
【動画】菅田将暉&柴咲コウ&松下洸平、豪華キャスト集結！町田啓太&萩原利久が撮影裏話を明かす
そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪いこと』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■名作ドラマ賞『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ）
■菅田将暉コメント
『ミステリと言う勿れ』が名作ドラマ賞に選出された事を聞いた時は驚きましたが、とても嬉しかったです。田村先生と整くんに感謝です。原作が面白かったので、僕たち役者が頑張れれば良いものになる事は明確でした。内容的にも現代の問題が反映されている作品です。そんな作品がその時だけに留まらず、放送から4年経っても観ていただけて、そして浸透しているのが嬉しいです。田村先生には感謝しかありません。
