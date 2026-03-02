『水ダウ』TVerで5年連続の快挙 “名探偵津田”が喜びの声「見てくれた方には、「スー」を差し上げます！」
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表。バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』が受賞した。
【写真】ともに妖艶…話題沸騰“セクシーな幽霊”と江戸時代の姿
『水ダウ』が、5年連続でバラエティ大賞を受賞。2025年12月17日に配信された「名探偵津田」はＳＮＳでも話題となり、配信開始後6日間で436万再生を超え、TVerでこれまでに配信されたすべてのバラエティ番組における配信開始後8日間再生数で、歴代最高記録を更新した。さらにTVer初となる番組累計再生数が3億を突破するなど、記録づくしとなった。TVerではこのたびの受賞を記念し、「ひょうろくとケンケンの冬休み」などを含む傑作回を期間限定で配信することが決定した。
そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪いこと』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■バラエティ大賞『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）
■津田篤宏（ダイアン）コメント
――5年連続で受賞となった『水曜日のダウンタウン』をTVerでご覧になる皆様へメッセージをお願いします。
津田：なんか、あの、ありがとうございます。これからも『水曜日のダウンタウン』は、5年連続どころか6年、7年、いや10年連続で受賞できる番組やと思いますので、今後ともぜひみなさん、TVerでぶん回してください。見てくれた方には、「スー」を差し上げます！受け取ってください！ありがとうございました!!
