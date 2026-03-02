『夫よ、死んでくれないか』TVerアワードで深夜ドラマ賞 安達祐実「ドキドキしながら作った作品」
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表。深夜ドラマ賞を『夫よ、死んでくれないか』（テレ東）が受賞した。
【写真】クランクアップした安達祐実のもとにサプライズ登場した”夫”
そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪いこと』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■深夜ドラマ賞『夫よ、死んでくれないか』（テレ東）
■安達祐実コメント
『夫よ、死んでくれないか』がTVerアワード2025深夜ドラマ賞をいただき、とても嬉しく思っています！スタッフ、キャスト一同、楽しみながらも、視聴者の皆さまにどのように感じていただけるのかドキドキしながら作った作品です。
たくさんの方々に楽しんでいただけたことを、とても光栄に思っています。ご覧くださった皆さま、本当にありがとうございます！
