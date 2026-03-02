【巨人＝那覇】１か月に及ぶキャンプを打ち上げ、阿部監督は「ベテランも、若手もすごく意気込みを感じた。それが一番の収穫」と満足げに振り返った。

横一線の競争を促した効果で、チームの土台を固められたという確かな手応えが、そこにはある。

今キャンプはあえて、選手に早出練習を強制しなかった。自分自身と向き合う時間を有効に使うためには意志の強さが欠かせず、コーチ陣の間で異論もあったが、最終的に選手の自覚に期待する方針でまとまった。

レギュラー不在の状況は、個々の自主性を高めるきっかけになったようだ。早朝から、多くの選手がバットを振り込んだり、ウェートトレーニングに励んだりしていた。担当コーチに指導を依頼し、自らの課題を克服しようという姿も随所に見えた。

象徴的だったのが高卒２年目の石塚だ。連日の早出はもちろん、全体練習後の個別メニューを終えると、時間が足りないとばかりに居残り練習に打ち込んだ。「結果に一喜一憂せず、しっかりやれることをやる。ダメだったら、また練習すればいい」。１９歳の愚直な姿勢が、周囲にも刺激をもたらしている。

一軍は、けがでの離脱者を出すことなくキャンプを終えた。鍛錬の成果がプレーや結果となって表れるのは、オープン戦が本格化するこれからだろう。「まだまだ勝負できる。いいものを見せてほしい」と阿部監督。生き残りを懸けた争いは、いよいよ佳境に入る。（平山一有）