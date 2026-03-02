『名探偵コナン』TVerアニメ大賞に コナン＆小五郎が喜びの声
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表。アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞した。
【画像】4週連続！『名探偵コナン』シリーズ
そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪いこと』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■アニメ大賞『名探偵コナン』（読売テレビ）
■江戸川コナンコメント
「TVerアワード2025」アニメ大賞、とってもうれしいです！去年いちばん見られたアニメに選んでくれたみんな、本当にありがとう！受賞を記念して、特に人気の高かった3エピソードを特別に復刻配信します！キッドが梓さんに変装する「怪盗キッドと王冠マジック」、組織に迫る「17年前の真相」、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』の後日談「秘密の残像」と見逃せない話ばかりだよ！30周年の今年も、ボクたちと一緒に「真実はいつもひとつ！」
■毛利小五郎コメント
これも全部、応援してくれた皆さんのおかげだ！感謝を込めて、去年配信した中から選りすぐりのベスト3エピソードを大放出するぜ！俺の活躍はもちろん、長野県警や安室くんが登場する話もあるから、しっかり目に焼き付けてくれよな。今年はさらに気合いを入れて事件を解決していくから、アワードのトロフィーは探偵事務所の特等席に飾らせてもらうぜ！
【画像】4週連続！『名探偵コナン』シリーズ
そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪いこと』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■江戸川コナンコメント
「TVerアワード2025」アニメ大賞、とってもうれしいです！去年いちばん見られたアニメに選んでくれたみんな、本当にありがとう！受賞を記念して、特に人気の高かった3エピソードを特別に復刻配信します！キッドが梓さんに変装する「怪盗キッドと王冠マジック」、組織に迫る「17年前の真相」、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』の後日談「秘密の残像」と見逃せない話ばかりだよ！30周年の今年も、ボクたちと一緒に「真実はいつもひとつ！」
■毛利小五郎コメント
これも全部、応援してくれた皆さんのおかげだ！感謝を込めて、去年配信した中から選りすぐりのベスト3エピソードを大放出するぜ！俺の活躍はもちろん、長野県警や安室くんが登場する話もあるから、しっかり目に焼き付けてくれよな。今年はさらに気合いを入れて事件を解決していくから、アワードのトロフィーは探偵事務所の特等席に飾らせてもらうぜ！
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優