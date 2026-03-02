『良いこと悪いこと』TVerアワード“優秀賞” 間宮祥太朗＆新木優子がコメント
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表。ドラマ優秀賞を『良いこと悪いこと』（日本テレビ）が受賞した。
【写真】一体誰が、何を、何のためにしたのか…鍵を握る人物たち
そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■ドラマ優秀賞『良いこと悪いこと』（日本テレビ）
■間宮祥太朗コメント
受賞おめでとうございます。
ドラマ『良いこと悪いこと』を楽しんで観ていただけたこと嬉しく思います。毎週届く再生数の吉報は、間違いなく現場の士気にもプラスに働いていました。改めてありがとうございました。
■新木優子コメント
「TVerアワード」優秀ドラマ賞をいただきとても嬉しいです！まず、一緒に情熱を持ち、ドラマを作り上げてくださった鈴木プロデューサーをはじめスタッフ、キャストの皆様もおめでとうございます!!
ドラマ撮影中から視聴者の皆さんの考察やコメントにたくさん支えられた撮影期間でしたが、さらにこのような賞をいただき光栄です。また皆さんに素敵な作品をお届けできるように、これからも頑張ります。
