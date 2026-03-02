夏帆＆竹内涼真『あんたが』受賞に喜び 放送後も反響続く「たくさん声をかけていただく」【コメント全文】
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表。ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』が受賞した。
【画像】バラエティー豊かなラインナップが並んだ「TVerアワード」
そのほか、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪いこと』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■ドラマ大賞『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBSテレビ）
■夏帆・竹内涼真コメント
――「TVerアワード2025」ドラマ大賞の受賞、おめでとうございます。TVerでの総再生数は6100万を超えました。
夏帆：それは、すごいということですよね？
竹内：どうせなら1億くらいいってほしかったですけど……（笑）。
夏帆：あははは。あと、もうちょっと（笑）。
竹内：でも、すごいってことですよね！
――大賞受賞のご感想はいかがですか？
竹内：コメディではあるのですが、「コメディをやろう」ということではなくて。日常にあふれている、みんなが一度は経験したことのあるような種（たね）を真面目に掘り下げて、ちゃんとお芝居で見せようという思いで演じていました。その成果がこうやって結果として表れたことがうれしくて、頑張ってよかったと思います。
夏帆：本当にたくさんの方に見ていただいたんだなと、今日改めて実感しました。放送が終わった今でも、たくさん声をかけていただくんです。
竹内：確かにそうですね。
夏帆：皆さん、本当に「作品を楽しんでくださったんだな」というのが伝わる熱量で声をかけてくださるんです。真夏の過酷な環境の中、みんなでヒーヒー言いながら、どうすれば皆さんに楽しんでもらえるのかをスタッフ、キャストで相談しながら作っていて。こうやって“皆さんに見ていただけたんだ”という証（あかし）をいただけたことで、その日々が報われたようでとてもうれしいです。
――この作品には鮎美と勝男の成長物語という側面もありますが、お二人が本作を通じて得られたもの、成長につながったと感じることはありますか？
竹内：間違ってもいいから、100％全力で壁にぶつかることが、すごく大事だと思いました。どうしてこのドラマの登場人物を応援したくなるのかと言ったら、やっぱり100％全力だから。「演じていてどう思われるか」とか、「どういうふうに解釈されるか」ということではなくて、演じる自分としても、役としても、100％で壁にぶち当たっていく。そこでもがくことが人の魅力になったり、結果的に見ている人が応援したくなったりするような人物像を作るのかと、すごく学びになりました。
夏帆：100％だったもんね、どんなときも（笑）。
竹内：あははは、勝男はね（笑）。
夏帆：でも、そんな100％の勝男だけではなくて、竹内くんも常にフルスロットルで。すごいエネルギー量で作品に向き合っていらっしゃったので、その姿を見て刺激を受けました。今回久しぶりにゴールデン・プライム帯で主演をやらせていただいて、主演のあり方だったり、作品との向き合い方だったり……竹内くんをこうやって（壁から覗くように
見ながら）、「はぁ、すごい！」「なるほど、メモメモ」と、いろいろなことを学ばせていただきました。
――「TVerアワード」の受賞を記念して、TVerで本作の配信が始まります。お二人が好きなシーンや、TVerで見返してほしいシーンを教えてください。
夏帆：難しいですね。あと、言ってしまったらもったいないような気もしていて。それぞれがお好きなシーンを見返してほしいし、お好きなシーンを教えてほしいと思います。
竹内：ちなみに、いちばん好きな話は何話ですか？
夏帆：第1話の勝男の感じも好きだし、第6話もすごく好きです。
竹内：僕も4話と6話が好きなんですよ。鮎美が酒店に来て、取り乱して（笑）。あそこが僕は好きです。
夏帆：私は、二人が図書館で小籠包を食べているところがすごく好きです。
竹内：また配信されるということで、すごくうれしいです。少し時間を置いて見ると、「あ、こういう見落としていた部分があったんだ」というところがきっと出てくると思うので、深掘りしながらぜひ楽しんでください！
夏帆：また配信していただけるということで、もう本当にうれしいです。とにかく楽しんで見ていただけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします！
