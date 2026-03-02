『それスノ』TVerで受賞 阿部亮平「その金曜日、Snow Manと一緒に過ごさせてください」
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表。リアルタイム配信バラエティ番組賞『それSnow Manにやらせて下さい』（TBSテレビ）が受賞した。
【写真】仲良し！Snow Manの別カット
そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪いこと』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■リアルタイム配信バラエティ番組賞『それSnow Manにやらせて下さい』（TBSテレビ）
■阿部亮平（Snow Man）コメント
――「TVerアワード2025」部門賞受賞おめでとうございます。受賞した率直な感想をお願いいたします。
阿部：昨年に引き続きこの賞を受賞できたこと、大変嬉しく思います。メンバーはもちろん『それスノ』スタッフなど番組に携わる全ての人が、金曜日の夜を盛り上げるために悩んで悩んでたくさん試行錯誤した結果がこの連続受賞に繋がったのかなと思うと、胸がいっぱいです。そしてこの一年、この番組を楽しんで観てくださった視聴者の皆さんにも感謝しています。
――TVerで『それSnow Manにやらせて下さい』を視聴しているユーザーに向けてメッセージをお願いいたします。
阿部：今後とも番組をより楽しんでいただけるように、この試行錯誤を続けていきます！改めて、『それスノ』はリアルタイムでは金曜日放送・配信です。この番組の放送・配信を楽しみに、1週間の仕事や学校を頑張っている人がいるかもしれない、僭越ながらそんな大役を務めていると思っています。是非、その金曜日、Snow Manと一緒に過ごさせてください。
【写真】仲良し！Snow Manの別カット
そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪いこと』『御上先生』、バラエティ『アメトーーク！』『上田と女が吠える夜』『タイムレスマン』、アニメ『ワンピース』『薬屋のひとりごと』を含む14番組が受賞した。
■阿部亮平（Snow Man）コメント
――「TVerアワード2025」部門賞受賞おめでとうございます。受賞した率直な感想をお願いいたします。
阿部：昨年に引き続きこの賞を受賞できたこと、大変嬉しく思います。メンバーはもちろん『それスノ』スタッフなど番組に携わる全ての人が、金曜日の夜を盛り上げるために悩んで悩んでたくさん試行錯誤した結果がこの連続受賞に繋がったのかなと思うと、胸がいっぱいです。そしてこの一年、この番組を楽しんで観てくださった視聴者の皆さんにも感謝しています。
――TVerで『それSnow Manにやらせて下さい』を視聴しているユーザーに向けてメッセージをお願いいたします。
阿部：今後とも番組をより楽しんでいただけるように、この試行錯誤を続けていきます！改めて、『それスノ』はリアルタイムでは金曜日放送・配信です。この番組の放送・配信を楽しみに、1週間の仕事や学校を頑張っている人がいるかもしれない、僭越ながらそんな大役を務めていると思っています。是非、その金曜日、Snow Manと一緒に過ごさせてください。