俳優の高橋一生（４５）が４月スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「リボーン〜最後のヒーロー〜」（火曜・後９時）に主演することが１日、分かった。

新興ＩＴ企業の創業社長・光誠が何者かに階段で突き落とされ死亡…したはずが、病院で目覚めると１４年前に遡り、借金まみれの下町商店街のクリーニング店の跡取り息子・英人に転生していたという設定。高橋は光誠と英人の一人二役に挑む。

１４年後の“自分”を殺した犯人を捜し出すという難役に「『僕で大丈夫でしょうか？』というのが正直な気持ち」と不安を口にしつつ、脚本を読み「どこに軸を置いて芝居するかが大事になってくると感じた」と分析した。

見どころについては「階段落ちじゃないでしょうか！？」と笑いつつ「フィクションの世界を楽しんでもらいながら、最後まで見てもらえるよう全力で演じていきたい」と意気込んだ。

“転生”がテーマのドラマでは、鈴木亮平が一人二役を演じ、現在放送中のＴＢＳ系「リブート」（日曜・後９時）が話題を呼んでおり、４月期の「リボーン」にも期待が集まりそうだ。