侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日のオリックス戦で「２番」、３日の阪神戦（ともに京セラＤ）は「１番」で起用される可能性が１日、浮上した。ドジャースでは主に１番だが、６日のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）初戦・台湾戦（東京Ｄ）へ向け、井端弘和監督（５０）がテストし見極める方針とみられる。名古屋から大阪に新幹線で移動したナインにファンが殺到するも、大谷はＳＰ４人に囲まれる厳戒態勢で到着した。

再びの悲願へ―、最適解をギリギリまで模索する。大谷が、メジャー組の出場が可能となる２日のオリックス戦に２番、３日の阪神戦は１番起用をテストする見込みとなった。２４年以降、ドジャースでは主に１番打者を任され、球団初のワールドシリーズ連覇に導くなど、ＭＶＰ４度を誇るメジャー屈指のリードオフマン。井端監督は注目の打順について「明日（２日）を楽しみにしてもらえれば。自分の目で見ないと分からない気持ち悪さというか、そのまま迎えたくない意味では２日間を踏まえ、１日目と２日目は多少変える可能性はある」と、最強打線の構築に余念がない。

前回２３年大会では全７試合で３番を担ったが、大谷が「天才」と認める出塁力の高い近藤がここまで壮行試合全４戦で１番で起用されているだけに、大谷が２番でも得点パターンとしては魅力的だ。さらに昨季３０本塁打＆１００打点をクリアしたカブス・鈴木も大谷の後を託す有力候補。指揮官は「検討している段階。並びで収まりがいいのは当然あると思うけど、当然状態も踏まえ、その中でも微調整は出てくるのかな」と説明した。

６日の初戦へ向け“大谷フィーバー”は加速するばかりだ。この日はチームとともに、濃紺スーツ姿で名古屋駅に現れ、新幹線で大阪に向かった。まさかのスター登場に名古屋駅構内は騒然。警察も出動し、「絶対に押さないで！」と怒号が飛ぶカオスな状況となった。新大阪駅にもホーム２００人以上、構内を含めれば５００人以上のファンが集結。関係者によれば、大谷は四方をそれぞれＳＰが固め、４人がかりで警備される“厳戒態勢”だったという。

一転して、京セラＤで行われた強化試合の前日練習ではマイペース調整。アップ後、フリー打撃中のグラウンドでセンターに向かうと、守備を開始。鈴木と順番で交互に守り、村上、吉田ら強打者の打球にも難なく反応し、軽快な動きを披露した。約５０分間、計２８回の打撃処理。前方の打球が捕れずに「無理だ〜っ！」と絶叫するなど、時差ボケ対策として行ったとみられる異例の外野守備を満喫。自身のフリー打撃は行わなかった。

“徹底マーク”も厳しくなってきた。侍ジャパンの前には韓国代表が練習。韓国でも圧倒的な人気を誇る大谷目当てで“居残り”する韓国メディアも続出。「野球界にとって大事な大会だと思うので、全力で楽しみたい」と語っていた大谷。２打席連発弾を放つなど、前回は大きく弾みをつけた相性のいい大阪での強化試合。まずは大谷らしい豪快な一発をぶち込む。（竹内 夏紀）

◆大谷の２３年大阪メモ 強化試合１戦目の阪神戦（京セラＤ）では「３番・指名打者」で先発出場し、衝撃の２打席連続弾。才木からは体勢を崩され、左膝をつきながらも中堅右にアーチを放り込む、離れ業で球場を沸かせた。１９７４日ぶりの日本での試合となったが、２発６打点の大暴れ。つづく２戦目のオリックス戦では、２打席に立って１安打１四球。試合前のフリー打撃で６発のサク越えを見せるなど、大いに盛り上げた。