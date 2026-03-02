読売テレビ主催の「第15回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が１日、大阪市内の同局で開催され、芸歴６年目のぐろうが優勝した。１ｓｔラウンドは「ＥＸＩＬＥの棚卸し」のネタで７組中最高の４５９点。最終決戦は「表札」のネタでしゃべくり漫才で審査員の支持を勝ち取った。投票数４―１でシカノシンプを下し、賞金１００万円を手にした。

関西若手漫才師の登竜門で念願の頂点だ。３年連続３度目の出場。家村涼太（28）は「ノミネートとかファイナリストとかばっかりだったので、本当にでかい」と笑顔。高松巧（29）は「３年かかってる。優勝したら泣くんかなとか思ってたんですけど（涙が）一滴も出ないくらいうれしかった。やっと（新人賞に）出なくていい」と心からホッとした表情を浮かべた。

２年前は準優勝で悔しさを味わい、昨年は１ｓｔで４位だった。家村は「掛け合いを増やしました。８―２を６―４ぐらいに」と２年間の変化を説明。「ネタ丸投げから話し合う時間が増えました。高松の意見を聞くように丸くなった」と成長を自負して笑わせた。

この日、審査員の霜降り明星・粗品は、高松のツッコミに対して「展開の提供以外の何か役割があれば」と指摘。「そこを改善したら、全国の賞レースにも出ていける。また相方と向き合う日々が続くなという感じですね」と高松。“辛口評価”も真摯（しんし）に受け止め、さらなる進化を目指す。

２人は「やっとスタートに立てた」と話す。賞金１００万円の使い道に、高松は「クレジットカード地獄を抜け出して、後輩も増えてきているのでみんなでご飯にいきたい。親にも渡したい」とニヤリ。家村は「僕は称号でいい」と言いながら、きっちり半額は要求。今後のために「衣装がずっと一択なんですよ。２着目、３着目いけたら」と現実的な使い道を示した。

◆ぐろう 高松 巧（たかまつ・たくみ）１９９７年２月16日、奈良・香芝市出身。29歳。ツッコミ担当。家村 涼太（いえむら・りょうた）１９９７年８月28日、名古屋市出身。28歳。ボケ担当。ともにＮＳＣ大阪校42期生として同養成所で出会い、２０１９年にコンビ結成。24年に関西演芸しゃべくり話芸大賞で優勝。ｙｔｖ漫才新人賞は24年に初出場で準優勝。昨年は１ｓｔラウンド４位。

昨年の決定戦で自身初の賞レース審査員を務めた「霜降り明星」粗品（33）が、２年連続で登場。前回はオーパスツーに77点という衝撃的に低い評点を与えたが、今回も生姜猫に78点のジャッジで「面白くはない」と批評してスタジオをヒヤヒヤさせた。

昨年12月の「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ ２０２５」でも審査員を務めた粗品は、エルフ・荒川（29）を「お前もスカしたな（批評を真っ正面に受け止めなかった）」と突き放したことが話題に。この日は、生姜猫・カンサイ（23）が敗退決定時に「僕たちは面白いです！」と“捨てゼリフ”を吐いたことに、粗品はボケ半分で再び「スカしたらアカンよ」と発言。ＭＣのブラックマヨネーズ・小杉竜一（52）に「それ聞いたら、もうドキっとするから！」とツッコまれていた。