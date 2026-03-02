オリックス・寺西成騎投手（２３）が１日、井端ジャパンへの真っ向勝負を宣言した。２日の強化試合・侍ジャパン戦（京セラＤ）に先発予定の２年目右腕。この日はダッシュやキャッチボールなどで調整。「（先発は）オリックスの中でも僕しか経験させてもらえない。緊張はするけど、いつもの試合通りにいけたら。基本的に僕は真っすぐが軸」と、最速１５５キロの直球で「腕試し」するつもりだ。

ＷＢＣ日本代表は、２日の強化試合からメジャー組の出場が解禁となる。大谷翔平（ドジャース）、吉田正尚（Ｒソックス）らの顔を思い浮かべると、思わず笑みがこぼれた。「（会うのは）初めてです。テレビの人でしかない（笑）。憧れ。あの選手を見てプロ野球選手になりたいと思ってきたので、対戦できることにすごく感謝をして投げたい」とイメージを膨らませた。

２５年はプロ初勝利を含む２勝を挙げ、今季は開幕ローテーション入りが目標。「貴重な経験をさせていただけるので、ちゃんと勝負して逃げずに。いい勉強というか、今シーズンへのいい糧にできるように」と全力で“侍斬り”に挑む。