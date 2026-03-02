◆報知新聞社後援 東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）

男子は昨年１２月に日本記録を樹立した大迫傑（３４）＝リーニン＝が２時間５分５９秒で日本勢トップの１２位で力を示した。記録を更新したバレンシア・マラソンから３か月弱と間隔を詰めての連戦を「挑戦」と位置づけていた。初マラソンに挑んだ“山の名探偵”こと早大の工藤慎作（３年）は２時間７分３４秒の２０位で、２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年１０月３日、名古屋）出場権を獲得した。（晴れ、気温１６・６度、湿度３３％＝スタート時）

やっぱり大迫は強かった。日本勢トップでフィニッシュし、「比較的走れたが順位的にはもうちょっと頑張りたかった」と、汗ばむ陽気の中、首都を走り切ってさわやかに汗をぬぐった。

昨年１２月７日のバレンシア・マラソンで鈴木健吾が２１年に出した日本記録を約５年ぶりに１秒更新する２時間４分５５秒をマーク。高強度のレースから３か月弱での試合は大迫にとっての「挑戦」だった。それでも、短期間で出走する前世界記録保持者のエリウド・キプチョゲ（ケニア）を参考に「僕も同じように走れるんじゃないか」と決断。「ここまで仕上げてこられたのは良い経験」と満足そうだった。

序盤は第３集団で身を潜め、勝負の後半に動いた。約３８キロで日本勢トップへ躍り出ると、ついてきたのは鈴木だけ。日本記録保持者の“新旧対決”は約４０キロで鈴木が前に出るなど熱い駆け引きがあったが「この集団の中でトップで帰ってきたい」と大迫もすぐ反応。約４１キロで抜き返して貫禄勝ちし、ゴール後は握手してたたえ合った。これまで日本記録を３度更新し五輪には３度、世界陸上には２度出場。「どこまでやれるか楽しみ」とチャレンジ精神が大迫を突き動かす原動力だ。

日本陸上界のさらなる発展も願う。１５年から拠点を海外に置き、練習場所は米国やケニア。レース後は「『海外勢』『日本人トップ』と言っているようではまだまだ」と環境面の大切さを熱弁。世界との差についても「（後輩と）一緒に埋めていく努力をしたい」と熱い言葉を並べた。

今後は十分な休養を挟み、次戦は「秋口のマラソン」を予定。「今度は上位に行けるように準備していければ」。３４歳はまだまだ輝き続ける。（手島 莉子）

鈴木健吾、給水サポートしてくれた大迫に「感謝」

〇…前日本記録保持者の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝はプロ転向後初マラソンで、２時間６分９秒で日本勢２位の１３位。「（タイムを）まとめられたことは良かった。良いスタートが切れた」。終盤には大迫から給水をサポートされる場面もあり、「感謝しかないです」。レース後は３１日付けで引退を表明している２４年パリ五輪代表の一山麻緒夫人（２８）＝資生堂＝、愛犬と笑顔で対面し、「次は私が（五輪に）連れて行けるように」と決意を込めた。