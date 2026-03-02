歌手のAI（44）が1日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・00）に出演。VTRでデビュー前から親交のある大物芸人が登場した。

AIは中学校卒業後、歌手になる目標のため、母の実家のある米国ロサンゼルスに単身留学した。27年前にロサンゼルスで出会ったのが、「とんねるず」木梨憲武だった。

木梨は「野猿ってグループでロスに行っていて、ロスの友達が“凄い面白いお姉ちゃんいるんだけど呼んでいいですか？”」と言われ「おお！面白そう」と呼んだのが初対面だと説明。

木梨は、当時16歳か17歳だったAIが木梨を見ると「あ！あんたとんねるず、お母さんとんねるず大好き！」と言い、そのまま鹿児島に電話して「お母さん、今とんねるずいる！」と言ったと語った。

木梨は、歌手になりたいというAIをカラオケに連れていき「美空ひばりさんの歌とか、どの歌歌ってもうまかったから、お見事。“日本の賞はいらないけど、こっちでグラミー獲ってから帰る”って、その時に言っていたから。16、17歳で言っているから、ついに出ましたこんな人がって思っていました」と、後のヒットを信じていたと明かした。