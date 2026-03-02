シンガーソングライターの松山千春（70）が1日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、弟の職業を明かした。

松山は姉、弟と3人きょうだいだったと言い「本当は5人だったんだけど、早くに2人亡くなっちゃったから3人きょうだいだったけど、やっぱり面白かった」と振り返った。

姉からは「フォークソング、昔で言えばソノシートでフォークソングを聴かせてくれたんだよ。“千春、これがフォークソングなんだよ。これからはこういうフォークソングの時代が来るからね”」と聴かされたのがフォークソングに興味を持つきっかけだったという。だが「自分はビートルズの方へ行って。信じられなかったね」と笑った。

また4歳下の弟は、いつも松山が卒業した後に入学することもあり「気持ちの中で色々あったんだろう。体育会系の先生には“お前、千春の弟だろ。バスケット期待しているぞ”とかね。運動神経全然ダメなんだから。そしたらもう勉強で頑張るしかない。特に兄ちゃんが嫌いな英語で。フォークソングなら、俺はクラシックで」と、大学卒業後にクラシックレコードの会社に入ったと明かし、「あまり音楽の話はすることなかったけど、3人いたのは楽しかったぞ」としみじみと語った。

松山は先月の同番組で、「父さんも残念ながら今から30年前か、俺が40歳の時に80歳でこの世を去りました。その3年後に姉ががんで亡くなりました。そしてもう5年になるかな、母さんと弟がこの世を去りまして。うちは5人家族でしたから、4人が亡くなって、松山家では俺が一人残ったという状態であります」と明かしている。