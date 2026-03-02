◇東京マラソン（2026年3月1日 都庁前〜東京駅前 42.195キロ）

初マラソンだった「山の名探偵」こと早大3年の工藤慎作（21）は学生歴代4位となる2時間7分34秒で、日本勢5番手となる20位に入り、MGC切符を獲得した。「次につながる結果。これからのマラソンにつながる結果だと思う」と自分自身に及第点を与えた。

3年連続で山上りの5区を任された1月2、3日の箱根駅伝は区間3位。まずまずの走りだったが、昨年11月の全日本大学駅伝の疲労が抜け切れていなかった。箱根後も状態は平行で、初マラソンに向けての調整も十分ではなかったが、35キロ付近までは第2集団で大迫や鈴木に食らいつく力走。「余裕はあったが、その後に何度もふくらはぎがつった。その後はゴールすることを目標に切り替えた」とクレバーな走りでロス五輪につなげた。

早大の花田勝彦監督も「前半は（集団から）離れて心配したが、そこはペースが一瞬速かった。コントロールできていた。凄いと思う」とセンスを認めた。山の名探偵から脱皮し、真のマラソンランナーへと進化を遂げる。